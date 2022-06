¿De dónde es David Zepeda? Edad, estatura y 5 datos que no conocías del galán de telenovelas

David Zepeda es uno de los galanes de telenovelas más famosos del momento, quien gracias a sus participaciones en producciones como 'Abismo de pasión', 'La fuerza del destino' y 'Tres veces Ana' se ha ganado el cariño del público.

Además, este es uno de los pocos actores mexicanos que han destacado en la pantalla chica nacional como protagonistas de diversas telenovelas.

Edad y estatura de David Zepeda

David Zepeda es originario de Nogales, Sonora, donde nació el 19 de septiembre de 1973. A sus 48 años el histrión se ha vuelto el obscuro deseo de cientos de latinas que ven en él al hombre ideal.

David Zepeda es uno de los hombres más deseados

El actor de telenovelas mide cerca de 1.84 metros y pesa entre 80 y 82 kilogramos; su cuerpo es producto del constante ejercicio al que se somete, del cual también hace gala en redes sociales

5 datos que no conocías de David Zepeda

A pesar de su amplia trayectoria actoral, David Zepeda también cuenta con conocimientos en leyes, ya que logró egresar de la licenciatura en derecho en la Universidad de Sonora.

¿Sabías que David Zepeda estudió Derecho?

En el año 2000, David Zepeda representó a México en el concurso que premia la belleza masculina, denominado Manhunt International, donde logró obtener el segundo lugar.

A pesar de ser recordado por su trabajo como protagonista de telenovelas, también ha sido galardonado por su trabajo como antagonista en el melodrama titulado 'Sortilegio', donde compartió créditos con William Levy y Jacqueline Bracamontes.

David Zepeda ha participado en diversas telenovelas mexicanas

En diversas ocasiones se han filtrado videos íntimos de David Zepeda, lo cual lo ha hecho el blanco de críticas, pero también de halagos por parte de sus seguidoras, algunas de las cuales, no dudaron en guardar los polémicos clips.

Y todo parece indicar que el actor no le es indiferente a muchas de sus fans, ya que recientemente emergió un video en el que aparentemente David Zepeda coquetea con una fan, a quien le dice que se ve sensacional con sus pircings, si no has visto el viral audiovisual te lo adjuntamos a continuación.