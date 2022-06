“Comería caca”: Kim Kardashian, dispuesta a hacer lo que sea para no envejecer

Kim Kardashian es una de las personalidades más polémicas de la farándula internacional y por ello es que está acostumbrada a ser blanco de todo tipo de críticas, sin embargo, en sus últimas declaraciones pareció haber rebasado sus propios límites pues aseguró que está dispuesta “a comer caca” con tal de conservar su imagen juvenil que la ha llevado a ser considerada como una de las mujeres más bellas de toda la industria del entretenimiento.

Fue durante una entrevista concedida para “The New York Times” donde la empresaria y modelo estadounidense de 41 años promocionó su nueva línea de cosméticos para el cuidado de la piel, sin embargo, lo que más llamó la atención fue cuando la cuestionaron sobre lo que estaría dispuesta a hacer para lucir siempre joven, por lo que la ex esposa de Kanye West no titubeó y sorprendió a todo el mundo con su respuesta: “Intentaría cualquier cosa, si me dijeras que, literalmente, tengo que comer caca todos los días para verme más joven, lo haría, simplemente podría hacerlo”, sentenció.

Como era de esperarse, el grotesco comentario de Kim Kardashian tuvo una gran repercusión en redes sociales donde se generaron todo tipo de reacciones pues para empezar la acusaron de auto sabotear su compaña de promoción de sus nuevos productos, sin embargo, otros mencionaron que fue todo lo contrario pues su comentario le dio visibilidad al nuevo tratamiento de belleza que lanzará en las próximas semanas, además, algunos otros la tacharon de ser una persona sumamente “superficial” y hasta le auguraron un terrible destino ocasionado por las múltiples cirugías a las que se somete para verse siempre espectacular, sin embargo, la empresaria no ha dado nuevas declaraciones al respecto.

Por otra parte, los nuevos productos de Kim Kardashian también generaron polémica pues se trata de un tratamiento para la piel que consiste en nueve pasos, algo sumamente exagerado para muchas personas, además, consideran que el precio de dicho tratamiento es sumamente elevado pues el kit completo podría superar los 630 dólares, es decir, más de 12 mil pesos mexicanos, dependiendo el tipo de cambio.

Respecto a esta situación, Kim Kardashian dejó ver que no le preocupa que el precio de sus productos no sea tan accesible pues considera que está ofertando “lo mejor”, lo cual le da aún más prestigio a su marca y sobre el abrumador proceso de nueve pasos señaló que “no es para los que se rinden”, pues la belleza se debe tomar en serio.

SIGUE LEYENDO:

Pianos y acabados lujosos: Kim Kardashian estrena millonaria mansión en California; así es por dentro

5 lecciones de moda que dejó la boda de Kourtney Kardashian y Travis Barker