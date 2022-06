Paty Chapoy vendió camas para hacer ejercicio antes de ser líder de "Ventaneando"

La televisión mexicana cuenta con figuras que han marcado un antes y un después en el mundo del espectáculo. Sin duda, el nombre de Patricia Chapoy Acevedo, emblemática conductora del programa "Ventaneando" en Tv Azteca, se encuentra en la lista de quienes han pasado a la historia en la industria.

Este 19 de junio Paty Chapoy, la periodista líder del "Ventaneando", cumplirá 73 años, pero, lo que ahora es una carrera latente de éxitos, en algún momento fue un sube y baja de emociones en la vida de la conductora, llegando incluso a vender camas para hacer ejercicio con su hermana cuando cancelaron su programa en la televisora.

En aquel entonces, Chapoy ya llevaba siete años conduciendo "El mundo del espectáculo", el programa que la catapultó al éxito en televisión. "Cuando concluye este programa, Emilio Azcárraga (...) me llamó y me dijo: 'tu programa tiene rating, tiene ventas, pero necesito cambiar la programación", relató a Mara Patricia Castañeda en una entrevista.

La icónica conductora de "Ventaneando" trabajó en "El mundo del espectáculo" FOTO: Especial

Pese a que buscaba tomarse unas vacaciones del trabajo, la hermana de Chapoy le sugirió crear un negocio de camas para hacer ejercicio sin esfuerzo con ella. "En cinco minutos le dije a mi hermana 'pues le entramos'", sentenció.

Paty Chapoy se levantaba entonces a las 5:00 horas para limpiar el local, prender las máquinas y atender a los clientes hasta las 19:00 horas que cerraba el negocio. "Pero llegó un momento en el que me casé", dijo antes de confirmar que decidió dejar ese trabajo para concentrarse en otros aspectos de su vida.

El primer trabajo de Paty Chapoy

La conductora nació en 1949, pero pasó sus primeros años de vida cambiando de lugar de residencia con su familia. Ella misma relató en una entrevista con Mara Patricia Castañeda que junto con sus padres pasó de vivir en Ciudad de México a residir en lugares como Cuernavaca, Morelos, y Torreón, Coahuila. Sin embargo, con el paso de los años tanto ella como su familia volvieron a la Ciudad de México, donde comenzaría su actividad laboral.

"Cuando yo empecé a trabajar con par de amigos, un par de primos hermanos que hoy son conocidos por sus hijos: Guillermo y Federico Wilkins", comentó la periodista antes de detallar que los padres de estos personajes fueron hijos de una hermana de su padre, quienes al poner su despacho de economistas le pidieron que formara parte de su equipo.

FOTO: Especial

"Yo era la 'office girl'", señaló. "A mí me tocaba caminar de la calle de Abre a donde estaban unas oficina de Hacienda en Bucareli para llevar los trámites de importación". Sin adelantos tecnológicos como los que tenemos ahora, la futura conductora tenía que correr cada mañana para entregar los encargos que sus jefes le hacían. "Yo corría todas las mañanas, llevaba el material, esperaba a que me lo sellaran, me pusieran la palomita y regresaba al despacho", relató.

Pese a la carga laboral que tenía, Paty Chapoy decidió estudiar periodismo por el hambre de saber de varios temas al mismo tiempo. En medio de sus estudios comenzó a trabajar para la revista "Diseño", una publicación de decoración que le abrió la puertas a otros espacios editoriales como "Contenido" y más adelante incursionó en la televisión con "El mundo del espectáculo".

A sus 73 años, la conductora que comenzó como ayudante de un despacho, ahora se ha convertido en una de las cara más icónicas de TV Azteca, cuyo talento y esfuerzo le han sido recompensado con el cariño de miles de mexicanos que sintonizan su programa en cada emisión.

