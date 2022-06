La Academia 20 años: Alejandra queda expulsada de la competencia

En el tercer concierto de La Academia 20 años, se vivió una noche llena de polémicas y con duras críticas para casi todos los alumnos de la casa que está noche tuvieron por fin un descanso luego de dos días de estrés.

Luego de las rondas de participación en las que cada cantante compartió su canción y su actuación, los resultados no fueron favorables para la competidora de Sonora, Alejandra, quien tuvo que abandonar La Academia por la falta de apoyo del público y por las críticas ácidas de los jueces, al recibir solo el 1.5 por ciento de los votos del público.

Alejandra tuvo errores puntuales de voz y fue muy criticada por no saberse parar en el escenario y no conectar con el público, algo que no les gustó a los críticos, pero mucho menos al público que la castigó con la falta de votos.

Los aplausos de la noche se los llevaron los concursantes Nelson de Guatemala, con su interpretación en su estilo de la canción “Todo de ti” de Rauw Alejandro y la hondureña Cesia que puso los pelos de punta con su interpretación de la canción “Él me mintió” de Amanda Miguel, recibiendo las mejores críticas de todo el panel de jueces.

Ambos chicos salieron muy felices de su actuación, no así sus compañeros, quienes en su mayoría fueron severamente criticados por sus actuaciones.

En tanto, la figura invitada esta noche fue la cantante Marisela, una de las mejores cantantes de la balada romántica de los años 80, quien interpretó su éxito “Sin él”, obra del compositor michoacano, Marco Antonio Solís “El Buki” y el tema “Antes de que te vayas”, también obra del michoacano.

Marisela apareció con un minivestido estampado con flores con escote al frente y en colores vivos en tonos amarillo, azul y verde.

El mentor de La Academia, Aleks Syntek, sorprendió con un popurrí de las obras del maestro Juan Gabriel, acompañado de los alumnos, quienes dieron todo su esfuerzo para interpretar las canciones del Divo de Juárez.

Ahora, a esperar la siguiente semana que volverá a ser de doble eliminación para conocer al cuarto y quinto eliminado de la competencia, recordando que el primer eliminado fue Roberto Poot por decisión del jurado, la segunda Esmeralda y ahora Alejandra quien se convirtió en la segunda eliminada por votación en el concurso y tercera de esta generación.

El proyecto más ambicioso y popular de los últimos años en Tv Azteca, es La Academia, ha lanzado grandes artistas como Yuridia, Carlos Rivera, Víctor García, Yahir, Nadia, Miriam, entre otros, que ahora ocupan un lugar especial entre las figuras de la farándula mexicana a 20 años de que hiciera aparición por primera ocasión en la televisión mexicana.

Ahora con La Academia 20 años, se cumple un ciclo y está vez la celebración es con bombo y platillo, presentando a una nueva generación de alumnos que están dispuestos a darlo todo con tal de ganar el premio de un millón de pesos y además la obtención de un disco editado y producido por la disquera Sony Music en México.

