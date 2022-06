Efeméride: Cumple 73 años Pati Chapoy; así logró ser la periodista de espectáculos más importante de México

Pati Chapoy es una de las periodistas de espectáculos más importantes en México y constantemente genera polémicas por sus opiniones en relación a los famosos. Hoy es su cumpleaños 73 y te contaremos un poco de cómo logró convertirse en la periodista de espectáculos más importante del país.

Así se veía en sus inicios. Foto: Especial.

Comenzó su carrera en la década de los 70, como reportera para medios impresos, poco después logró entrar a la televisión. Durante sus 20, también hizo algunas campañas de modelaje. Cuando comenzó a ganar un poco de fama trabajó con Raúl Velasco y participó en producciones como “México, Magia y Encuentro”, “Siempre en Domingo”, “Galardón a los Grandes”, “Señorita México” y el “Festival OTI”.

A principios de los años 80 fue parte del programa “El Mundo del Espectáculo” en Televisa y en la década de los 90 se incorporó a TV Azteca, donde “En medio del espectáculo” fue su primer programa, poco después encabezó “Ventaneando”, el cual se emitió por primera ocasión en 1996 y desde entonces se ha mantenido en la programación.

Sin duda alguna es de la periodista de prensa más grande de México

Hace unos meses, la periodista mencionó en entrevista con el influencer Escorpión Dorado sobre la experiencia que ha vivido al lado de los famosos: “Soy más poderosa por lo que me callo, no por lo que hablo. Hay muchas anécdotas que he vivido a lo largo de mi vida profesional que ni siquiera las conoce la gente o ya no se acuerdan. No lo comento porque eso hace que yo logre tener una buena relación con muchos artistas”, comentó.

Aunque hay celebridades que no la toleran, no se puede discutir que es uno de los íconos de la televisión mexicana y aún le quedan muchos años para seguir contando los chismes de la farándula mexicana.

