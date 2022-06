La película de drama que conquistó en el Festival de Sundance y te sacará de tu zona de confort está en Prime Video

La película que te recomendamos a continuación ha llamado la atención de los amantes del cine post apocalíptico, debido a que cuenta con un gran reparto y con una historia original que le ha traído millones de reproducciones a través de la plataforma Prime Video.

Se trata de la cinta “¿Estamos solos?'', misma que es dirigida por una mujer y se trata de Reed Moore (The Handmaid's Tale, Dentro del dolor), además de que dicha producción cuenta con un guión escrito por Mike Makowsky (Juego de Tronos, X-Men: Días del futuro pasado).

Esta película además ha llamado la atención de la crítica especializada debido a que en el Festival de Sundance de 2018 fue galardonada con el Premio Especial del Jurado, lo que representa que en este año fue considerada una cinta excelente.

Esta cinta triunfa en Prime Video. Foto: Especial

Una cinta que no te debes perder en Prime Video

La película lleva por título original “I Think We're Alone Now”, y tiene una duración de 1 hora con 33 minutos; dentro del catálogo de Prime Video podemos encontrarla en la sección de películas correspondientes al género ciencia ficción.

En suma, este filme es protagonizado por el multipremiado y reconocido actor Peter Dinklage, quien es reconocido y recordado por su trabajo en Game Of Thrones además de que la coprotagonista es Elle Fanning.

De qué trata la película

“¿Estamos solos?” sigue la historia de Bel, un hombre que decide alejarse de todo el mundo y vivir en un lugar remoto a la civilización, sin embargo, lleva un estilo de vida alejado de las personas sin saber que es el peor momento para alejarse, pues la humanidad ha sido aniquilada por un misterioso incidente.

Pero no todo se perdió, pues existe una sobreviviente y se trata de Grace, quien luego de sufrir los horrores del casi fin del mundo llegará a la vida de soltero hombre para irrumpir en su rutina y poner el desorden en el entorno de Bel, a quien ella se aferra debido a que son los dos únicos sobrevivientes.

