La ex de Luis Miguel sube la temperatura con ajustado body

Mollie Gould es una cantante, modelo y bailarina estadounidense que saltó a la fama por ser la novia del exitoso cantante Luis Miguel. Tiene tan solo 22 años y con su bella figura se encarga de elevar la temperatura en las redes sociales. En esta ocasión, la ex novia del Sol de México se llevó todas las miradas con un ajustado body.

La estadounidense de 22 años inició su carrera como modelo y en el año 2018 participó en el video musical de la cantante Chris GQ y también fue bailarina profesional de la academia de baile Burbank y Groove Music en la cual se hacen coreografías de canciones para diversos artistas. Mollie Gould trabajó como modelo para Pixton Design, siendo tapa de importantes revistas a nivel internacional.

Mollie Gould es bailarina y modelo. Fuente Instagram @foreveramollie

Pero, Mollie Gould logró hacerse famosa por su relación con el cantante Luis Miguel, a quien conoció en el año 2018 cuando fue parte del grupo de coristas en la gira que realizó el Sol de México. En aquel entonces, la estadounidense tenía tan solo 19 años y el 51, por lo que la diferencia de edad era de 29 años. Sin embargo, la relación llegó a su fin debido a algunos rumores que aseguraban que la modelo le había sido infiel con el multimillonario argentino Matías Tasín.

La ex novia de Luis Miguel cada vez que puede se encarga de encender las redes sociales y subir la temperatura. En su cuenta de Instagram, Mollie Gould sorprende a sus casi 80 mil seguidores y en su último posteo, se robó todas las miradas luciendo un ajustado body. Esto generó que tuviera grandes halagos. Para mantenerse en forma, lleva adelante una estricta dieta y una rutina de ejercicios.

El body que lució Mollie Gould. Fuente Instagram @foreveramollie

En las últimas horas, la ex esposa de Luis Miguel y madre de sus dos hijos, Aracely Arámbula reveló que luego de su relación con el Sol de México no volvió a tener novio. La actriz y cantante dijo: “Tengo mucho amor con mis perrunos y ando muy ocupada. Una pareja no me aguantaría el ritmo porque estoy con muchas cosas”. Actualmente, fue convocada para protagonizar la telenovela ‘La Madrastra’.