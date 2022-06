Danna Paola presume cinturita en entallado corsé | FOTO

Danna Paola es una de las celebridades más buscadas en redes sociales, ya sea por su talento, su belleza o su estilo. En esta ocasión dejó a todos sorprendidos con un outfit muy precioso que gustó mucho a sus fans, pues se trata de un corsé durante lo que parece ser una ceremonia de su hermana pequeña.

No cabe duda que la intérprete de "Oye Pablo" y "Mala Fama" es la reina de Instagram, pues tiene más de 31 millones de seguidores y es que siempre causa furor con lo que sube, pues siempre luce espectacular. También ha dejado claro que posee una envidiable silueta y unas curvas de infarto, con las cuales conquista a sus admiradores.

Cómo posó la guapísima Danna Paola

Todos saben que a Danna Paola le gusta cambiar de estilo constantemente; en los últimos años ha experimentado con su cabello, pues tiene que estar constantemente en las tendencias de la moda, por lo que semana a semana se le ve con colores nuevos en el cabello y también atuendos muy especiales.

Siempre luce hermosa. Foto: Especial.

La postal fue para felicitar a su Vania. En la foto se le ve con el corsé blanco con transparencias; para complementar el atuendo, llevó un pantalón verde limón, zapatillas blancas, su pelo suelto en tonos castaños y remató con unos lentes oscuros.

También causa polémica

En un video titulado "El bolso de", la intérprete de "Mala fama" dio a conocer qué no puede faltar dentro de este accesorio, pero al final mostró un pequeño tarjetero que usa como cartera, pues confesó que no le gusta usar efectivo, sobre todo el cambio. “No soy muy fan del efectivo, odio las monedas, odio tener monedas, aparte que huelen muy feo, ya saben que yo no puedo con los olores, no sé, no me gusta”. Los internautas le escribieron cosas como: “Los ricos no tienen efectivo”, “Con esas monedas compraba tus discos”, “Cálmate millonaria” y “¿Quién huele las monedas?”.

