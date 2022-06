Karely Ruiz: Las 5 noticias más impactantes de la reina de OnlyFans en junio

Karely Ruiz es una joven regiomontana que saltó a la fama luego de darse a conocer en redes sociales y en la plataforma de contenido para adultos denominada OnlyFans.

Aunque mucha de su popularidad llegó luego de que Andrés García compartiera una serie de fotografías a su lado, la voluptuosa joven aprovechó la controversia para hacerse viral.

No obstante, la modelo ha sabido mantenerse vigente en redes sociales, donde continuamente da de qué hablar, ya sea por sus controversiales colaboraciones o el contenido que publica. Por ello, en esta ocasión te traemos las 5 noticias más importantes de la reina de OnlyFans.

Karely Ruiz se volvió el blanco de la controversia al protagonizar un polémico video con Kunno, con quien en una ocasión salió de fiesta y terminó protagonizando una intensa discusión.

Pero esta solo fue una pantalla para que ambos generaran audiencia en sus redes sociales, ya que fue en tono de broma que la estrella de OnlyFans encaró al influencer.

Así, con la frase "¿Te quieres colgar de mi fama?", ambos se hicieron tendencia en redes sociales, donde los comentarios de sus seguidores no se hicieron esperar.

A pesar de que la regiomontana aseguró que no podía besar a nadie más porque Andrés García se ponía celoso, el actor afirmó en una entrevista para 'De Primera Mano' que nunca tuvo nada que ver con la estrella de OnlyFans.

De hecho, informó que los rumores sobre su relación con Karely Ruiz le trajeron problemas personales con una de sus exesposas, por lo cual, pidió que no se malinterpretaran sus colaboraciones profesionales, confundiéndolas con intereses personales.

SIGUE LEYENDO: Gran corazón: Karely Ruiz se reúne con fan al que le pagó sus quimios; ¿a dónde lo llevó? | FOTOS

No es novedad que muchos de los detractores de la influencer la tachan de ser una mujer que es guapa solo por las operaciones que se ha hecho, lo cual si bien tiene sin cuidado a la estrella de OnlyFans, ya comenzó a cansarla, pues los ataques contra su físico son demasiado constantes.

Por ello, decidió tomarse un espacio para asegurarles a sus haters que muchos quisieran verse como ella, aunque no puedan hacerlo, dando a entender que la envidian porque saben que nunca podrán tener lo que ella ha logrado en tan poco tiempo.

Al igual que muchos influencers y creadores de contenido, Karely Ruiz terminó colándose al mundo del espectáculo, donde incluso periodistas como Gustavo Adolfo Infante han emitido opiniones de ella.

Sin embargo, el conductor de 'De Primera Mano' no dijo cosas muy favorecedoras de la estrella de OnlyFans, ya que según él, ella es una muchacha que "no tiene idea de absolutamente nada".

"Yo vi a esta muchacha Karely, o sea, por lo menos la hubieran ilustrado un poco porque no tienen ni idea de nada, pero de absolutamente nada. No se trata de poner chavas en tanga porque Andrés García, con todo respeto, creo que no necesita eso", aseguró el periodista de espectáculos.