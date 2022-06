Camilo reveló la particular reacción que tiene Índigo cuando escucha su canción

El colombiano Camilo se encuentra de gira por España promocionando lo que será el lanzamiento de su nuevo disco “De adentro pa’fuera”, el cual ha dicho que contiene las mejores que canciones que ha compuesto a lo largo de su carrera. El detalle especial es que a lo largo de sus letras cuenta las vivencias de ser un padre primerizo y un esposo orgulloso de Evaluna Montaner.

Durante la extensa gira, Camilo ha pasado por varios medios de comunicación donde se lo ha entrevistado y se ha tomado el tiempo para compartir con sus seguidores más detalles de su vida privada, entre ellos la llegada de su hija índigo.

Evaluna y Camilo son padres primerizos.

En ese sentido en más reciente encuentro con la prensa española, Camilo Echeverry, reveló que su pequeña hija de dos meses ya reconoce la canción que con mucho amor le compuso desde que supo que llegaría a este mundo. Se trata del tema “Índigo” con el cual la pareja anunció en octubre pasado que se convertirían en padres por primera vez.

“Cuando Índigo escucha su canción, su reacción es muy especial, o sea, verdaderamente la reconoce”, explicó Camilo, según informa el diario español Playz. Además, en su relato, explicó que desde que su hija escucha la canción en voz de él o de Evaluna y de inmediato reacciona moviendo el cuerpo, lo que lo hace pensar que su es probable que la menor siga sus pasos en la música.

Camilo arropando a Índigo.

“Ahora que mueve las manitas, esa yo no me la sabía, pero sí las mueve y al compás del ritmo eso sí no lo sé. Y ha hecho un par de gritos que son sospechosamente afinados”, declaró Camilo, que pasó por los micrófonos de “La Resistencia” y confesó que Evaluna decidió comerse la placenta de su bebé tras el parto y habló de lo maravilloso que fue para él estar en el momento en el que Evaluna dio a luz.