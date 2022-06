Desde la playa, Adamari López sube la temperatura con sus curvas

Adamari López sufrió un difícil momento en los últimos días. La conductora vivió momentos de caos en su casa de Miami y tuvo que pedir ayuda. Como nos tiene acostumbrados la bella puertorriqueña de 51 años compartió sus sentimientos en las redes sociales.

Adamari mostró en una transmisión en vivo como se rebalsó su alberca en la ciudad norteamericana tras las lluvias tropicales que azotaron la zona. La preocupación era significativa porque corría el riesgo de que el agua entrara a su casa.

En las últimas horas, Adamari López demostró nuevamente su gran belleza en las plataformas virtuales. La presentadora de televisión compartió tres fotografías en su cuenta oficial de Instagram que desató todos los suspiros de sus millones de seguidores de alrededor del mundo. La latina posó de frente ante la cámara luciendo diversos looks en la playa para una producción de fotos profesional por un escotado top con mangas, y un pantalón. La artista oriunda de Humacao, Puerto Rico complementó su look con un delicado make up y un sombrero marrón.

Adamari López posando. Fuente: Instagram Adamari López

“¿Cuál de estas usamos de foto de portada? Me ayudan a elegir Gracias @imagenmiami por estas increíbles fotos” fue el sencillo y promocional texto que escogió López como pie de foto para su mencionado posteo en la popular red de la camarita.

Adamari López posando. Fuente: Instagram Adamari López

Esta mencionada publicación de la ex esposa de Toni Costa obtuvo en Instagram miles de likes superando con facilidad la barrera de los setenta y dos mil corazones en tan solo unas horas. “No no no que espectáculo mi amor! Te ves impactante”, “La del traje de baño blanco las otras se ven con mucho Photoshop” y “La primera que bella distinguida y elegante ufff” de parte de sus fans en el posteo.