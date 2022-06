Thalía sube la temperatura con su silueta perfecta

Thalía se ha mostrado muy activa en las redes sociales en los últimos días. La cantante participó en el evento virtual de "Decentraland PRIDE" del Metaverso a favor de la comunidad LGBTQ+. El mencionado desfile se realiza en conmemoración del mes del Orgullo LGBTQ+.

“Así se vivió el #PRIDE metavérsico más grande y especial de todos! ¡Diseñamos un mundo nuevo e inclusivo dentro del metaverso donde pudimos bailar, cantar y disfrutar todos juntos! Gracias a todos los que asistieron. ¡Mi presentación en el Main Stage solo va a estar arriba 24hrs! Coordenadas en stories. Ayer todos los wearables se agotaron estuvieron “fully claimed”. ¡Ya pueden accesarlos de nuevo! CORRAN” escribió Thalía en su cuenta de Instagram el pasado 12 de junio.

Hace unas horas, Thalía confirmó una vez más su gran hermosura en las comunidades virtuales. La empresaria publicó un video en su cuenta oficial de Instagram que se llevó todas las miradas de sus millones de fanáticos de alrededor del planeta. La morocha posó de frente ante la cámara luciendo un look total black compuesto por un escotado top con mangas, y un pantalón. La artista oriunda de Ciudad de México complementó su look con su cabello suelto, una gran sonrisa y un delicado make up.

“Que día lleno de amor. Como explicarles mis emociones” fue el simple y emotivo texto que escogió Thalía como pie de foto para su mencionado posteo en la popular red de la camarita.

Thalía posando. Fuente: Instagram Thalia

Esta mencionada publicación de la esposa de Tommy Mottola cosechó en Instagram miles de reproducciones superando con facilidad la barrera de los trescientos diez mil en tan solo unas horas. “Nos acostumbro a verla más juvenil, no se ..si es porque no hay mucha luz ahí”, “Cada vez mas joven, impresionante como no pasa el tiempo para ti!!” y “Hola Thalia, soy de Brasil Sigue aquí Thalia por favor, es mi mayor sueño, ¿puedes ayudarme a hacerlo realidad?” fueron algunos de los mensajes que recibió la intérprete de éxitos como “No me acuerdo” y “Desde esa noche” de parte de sus followers en el posteo.