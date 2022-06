Padres de Christian Nodal siguen juntos; estos VIDEOS comprueban que la familia está más unida que nunca

Aunque se había rumorado una presunta separación entre Jaime González y Cristy Nodal, padres de Christian Nodal, fueron ellos los que confirmaron que están más unidos y enamorados que nunca.

La pareja y sus tres hijos; Christian, Amely y Jaime pasaron un grato momento, aprovecharon el tiempo libre para pasear en motocicletas y racer, dejando ver que la pasaron muy bien y que estaban muy contentos de estar en familia.

Los enamorados grabaron un video en el que iban a bordo de un automóvil deportivo, después también posaron para la cámara mientras se estaban dando un beso y todo eso quedó publicado en el Instagram de Christian Nodal.

Cabe recordar que un día antes festejaron el cumpleaños 20 de Amely, organizaron una lujosa reunión en una cabaña junto a un lago, ese día el gran ausente fue Christian Nodal quien no pudo llegar porque tuvo agenda de trabajo producto de su tour “Forajido”.

El anillo de compromiso

En 2021 los padres del cantante sonorense reafirmaron su amor con un anillo de compromiso, Jaime le entregó el presente a Cristy para festejar 23 años de casados, en su perfil en Instagram escribió un emotivo agradecimiento por todo el tiempo y las experiencias vividas a lo largo de los años, pues, aunque han estado en la salud, también lo han hecho en la enfermedad.

“Gracias vida por siempre hacer de mi vida y todos los días especiales! Recuerdo el primer anillo de compromiso que me diste el cual lo tuvimos que empeñar porque era eso o no comer. ¡Pero prometiste un día darme el más bonito del mundo! El que para ti yo me merecía, nunca te pusiste de rodillas para dármelo, ahora entiendo que fue la promesa que tú te hiciste, no hacerlo hasta poder darme el que tú tenías siempre en mente para mí, ¡te amo! Amé verte ante mí, con gente que ni conocemos darme mi anillo el que tú anhelabas para mí, ¡has cumplido tú promesa y yo de lo más profundo de mi corazón eh recibido mi más grande sueño de cuentos de princesas! Gracias, amor ¡Recibo tú amor, tú promesa y tú anhelo con el más profundo amor te amo por y para siempre!”