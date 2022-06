“Es un hombre de primera”, Alfredo Adame es defendido por su hija tras escándalos: VIDEO

Peleas callejeras, denuncias, divorcios, romances, una campaña política fallida y hasta desconocer a sus hijos son solo algunas de las polémicas en las que ha estado involucrado Alfredo Adame durante los últimos años que lo han hecho convertirse en una de las celebridades más odiadas por el público mexicano, sin embargo, su hija, Vanessa Adame, salió a defender al actor, asegurando que todo es producto de un personaje ya que su padre es un hombre de conducta intachable.

Fue durante una entrevista para el programa de espectáculo “Ventaneando” donde la hija del actor habló sobre las diversas controversias en las que ha estado involucrado su padre, sin embargo, sorprendió al asegurar que el actuar de su padre ante las cámaras es auténtica ficción.

Vanessa es la primogénita de Alfredo Adame. Foto: Especial

“El personaje de allá afuera es una cosa, mi papá es un hombre de primera, es no lo que es Alfredo Adame en realidad. Mi papá es mi papá y lo voy a amar en las buenas, en las malas y en las peores”, señaló Vanessa Adame, quien también señaló que evita meterse en los problemas que su padre tiene con sus otros hijos (Santiago, Diego y Sebastián), pese a que lleva una buena relación con ambas partes.

“Los adoro, siempre los he querido, los problemas ajenos son ajenos, aunque sean mis hermanos”, señaló la hija del flamante campeón de “Soy famoso ¡sácame de aquí!”.

En otro momento de la entrevista, Vanessa Adame fue cuestionada sobre si las críticas que recibe su padre la han afectado y aunque reconoció que sí hay ocasiones en las que la ha pasado mal ha podido salir adelante gracias al apoyo y comprensión de su padre y reiteró que fuera de las cámaras es otra persona.

“Creo que es el riesgo que conlleva ser su hija y si mi papá no me ha dejado nunca en ninguna yo tampoco lo dejó a él. Yo sé quién es mi papá y no te voy a decir que no me afecta porque de pronto hay gente que es cruel, es dura, pero no, en realidad es que también me afecta cinco minutos, me duermo y se me olvida”, sentenció la hija del ex conductor de Hoy.

¿Alfredo Adame se regenera?

Tras haber salido victorioso del exitoso reality show de TV Azteca. Alfredo Adame se dijo dispuesto a limar asperezas con varias personas con las que ha tenido conflictos, incluidos sus hijos y Magaly Chávez, con quien terminó su relación en plena competencia, asimismo, señaló que ya no “se engancharía” con gente que quiere “cinco minutos de fama” a sus costillas, sin embargo, sus palabras fueron puestas en tela de juicio debido a que dejó ver que aún pretende seguir el pleito con sus ex parejas, Diana Golden y Mary Paz Banquells, no obstante, por ahora tiene contemplado tomarse un descanso antes de retomar sus compromisos como actor.

