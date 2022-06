Natanael Cano no quiere fotos con sus fanáticos; mejor se las tomen con sus carros "no soy un objeto" | VIDEO

De nuevo Natanael Cano utilizó sus redes sociales oficiales para repetirle a sus fanáticos que, aunque sí los quiere, no se tomará fotografías con ellos, el motivo es que siente que lo tratan como si fuera “un objeto”.

Con varias historias publicadas en sus redes sociales Natanael Rubén Cano Monge, nombre real del artista de 21 años, originario de Sonora, señaló que se empezó a especular que no sentía aprecio por las personas que siguen su carrera, pero dijo que, si está agradecido, lo único que no quiere es que lo traten como cualquier cosa, e incluso se comparó con uno de sus autos.

“Es que a veces se pasando de lanza y otra es que crean uno es un objeto, como ‘ponte para la foto, ponte ah’, hey cálmese yo no soy un objeto soy una persona”, declaró.

También manifestó que en ocasiones llegan a tomarse una fotografía con él y cuando ya la tienen se van sin antes preguntar cómo está o cómo se siente “Un objeto es esto, mis carros, tómense fotos con mis carros (..) a esta gente no le interesa cómo estoy, pero a lo que voy es que yo contento de la vida, llevó tres años sin negar una foto, pero últimamente la he negado”.

Las declaraciones anteriores

Hace un par de días, pidió que si lo veían en la calle se abstengan de pedirle una fotografía, porque diría que arruinan el poco tiempo libre que tiene para estar haciendo cosas que no tienen nada que ver con su profesión de cantante.

"Si me ves patinando o en la calle, mejor no me pidas foto 'Que no las doy' no por mamón. Me quitaron el poquito tiempo libre que tengo como ser humanos (sic) fuera del trabajo y vienen ustedes a meterme a trabajar otra vez. HAHAHA no funciona así, bebés perdón", escribió en un mensaje que publicó en sus historias de Instagram.

"En un concierto corran abrazarme (sic) y bésenme porque ese es mi trabajo en el escenario" (…) “De parte del único Niño millonario del género. Todos tienes a su papi allá. Me pelan la ver**a todos. Arriba la bandera ct no hay más. el disco se va llamar (sic) dividieron bandón, ahora acepten las consecuencias", agregó