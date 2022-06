Danna Paola en "La Academia": La vez que explotó contra un alumno por insultarla en el reality | VIDEO

“La Academia” no sólo ha visto surgir a grandes estrellas de la música, también ha dado de qué hablar por polémicos momentos entre sus jueces como sucedió con Danna Paola cuando puso en su lugar en pleno programa a uno de los alumnos que la insultó por su feroz crítica.

El público ha sido testigo de momentos emotivos, románticos y polémicos en el reality show a lo largo de 20 años, siendo el que protagonizó Danna Paola uno de los más icónicos y por el que fue comparada con Lolita Cortés debido a la forma en que arremetió contra Gibrán Gutiérrez.

Durante una conversación con Francely, el alumno llamó “cul***” a la intérprete de “Oye Pablo” debido a la mala crítica que le dio por su interpretación del concierto anterior, algo que fue captado por las cámaras y proyectado tanto en redes sociales como el diferentes programas de espectáculos.

Por ello, la estrella de “Élite” decidió responder con un contundente mensaje, negándose a dar más críticas a los alumnos involucrados: “¿Así no soy cul*** contigo? Yo estoy en esta silla no para verme bonita, es porque llevó 20 años de carrera en estoy nunca le he faltado el respeto a nadie”.

"Yo no vengo a ser tu amiga, tampoco, si te caigo bien o te caigo mal realmente no me importa. Si realmente te importa más lo que la gente y los fans digan de ti o lo que realmente quieres crecer, entonces ninguna de nuestras críticas te importan o te hacen crecer”, aclaró.

Recuerdan a Lolita Cortés

Gibrán Gutiérrez había sido eliminado de “La Academia”, pero el público decidió darle otra oportunidad que más tarde serviría para darle una nueva lección, pues Danna Paola recalcó que hay personas a las que les gustaría ocupar el lugar en el reality show.

“Así que sí lo que yo te digo para ayudarte y hacerte crecer, te hace creer que soy culera contigo, lo siento mucho, yo no vine aquí a ser tu amiga, ni a decirte lo que realmente quieres escuchar”, dijo.

La también actriz recordó a la llamada “jueza de hierro”, Lolita Cortés, pidiendo al público que no votara más por Gibrán debido a lo que había sucedido y su desempeño en “La Academia”.

La frase es una de las más recordadas en el programa, pues la lanzó Lolita Cortés al pedir que saliera Jolette. Más tarde la juez revelaría que todo habría estado pactado con la producción, pues deseaban la salida de la concursante debido a los conflictos que comenzaba a causar entre sus compañeros.

