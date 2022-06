BTS se separa y se despide del ARMY con emotivo mensaje

Después de nueve años juntos, BTS se separa de forma temporal, puesto que cada uno se enfocará en sus carreras en solitario. El anuncio lo hicieron los propios miembros durante la cena 2022 BTS FESTA, en donde celebraron su respectivo aniversarios y mandaron un mensaje para los miembros del ARMY.

Junio fue el mes más esperado por el fandom de Bangtan, pues además de que celebrarían su noveno, también llegarían con "Yet To Come (The Most Beautiful Moment)" y un nuevo álbum "PROOF" en el que harían una recopilación de su carrera musical con sus más grandes éxitos y le darían fin a una nueva era. No obstante, nunca nadie se imaginó que la banda de k-pop anunciarían que se tomarían un descanso de sus actividades grupales.

¿Por qué se separa BTS?

En el último video para celebrar el FESTA 2022, los miembros se reunieron y se sinceraron sobre sus sentimientos sobre la dirección que estaba tomando BTS. RM admitió que después del lanzamiento de sus temas como “Butter” y “Permission to Dance”, algo cambió y agregó que ya no sabía qué tipo de grupo eran, por lo que comenzó a analizar la situación.

Jimin indicó que debido a que perdieron su identidad están pasando por una situación difícil, por ello están trabajando en un proceso para tratar de descubrir quienes son nuevamente. "Creo que es por eso que estamos pasando por una mala racha en este momento. Estamos tratando de encontrar nuestra identidad y ese es un proceso largo y agotador", indicó el bailarín.

Los integrantes de BTS indicaron que ahora se enfocarán en sus actividades como solistas, esto con el objetivo de encontrar inspiración y volverse a juntar próximamente. "J-Hope me dijo esto antes. Podríamos centrarnos en nuestro trabajo en solitario esta vez, y más tarde, cuando nos volvamos a reunir como grupo, esa sinergia será como ninguna otra. Seremos mejores que antes", dijo V.

“La postura de BTS sobre las promociones en solitario, la música en solitario va a cambiar mucho ahora”, agregó J-Hope, puesto que indicó que ya no harán "mixtapes", sino que tendrán discos con los que los fans podrán disfrutar de una faceta más completa de cada uno.

BTS se enfocará en sus carreras en solitario Foto: Especial

Por último, calmaron al ARMY pues prometieron que se van a reunir en un futuro. "¡No es como si nos fuéramos a separar! ¡Podemos vivir separados por un tiempo!", aclaró Suga, sin decir por cuánto tiempo estarán en "hiatus" y provocando que las redes sociales como Twitter se llenen de agradecimiento para BTS.

SIGUE LEYENDO:

BTS: Integrantes viven experiencias paranormales, esto fue lo que pasó

RM de BTS se hace su primer tatuaje, ¿cuál es su significado?