Sugey Ábrego eleva la temperatura en redes con atrevida FOTO en topless

Sugey Ábrego elevó la temperatura en redes sociales con una de sus últimas publicaciones debido a que dio una pequeña probadita de lo que se puede encontrar en su página de contenido exclusivo y presumió sus encantos posando el topless por lo que la bella actriz se llevó cientos de halagos luego de haber derrochado sensualidad.

Fue a través de historias compartidas en su perfil oficial de Instagram donde la actriz y conductora nacida en Tuxpan, Veracruz publicó dicha imagen, en la cual, aparece sentada sobre un sofá de piel y cubriendo parte de sus piernas con una manta de color gris, no obstante, en la parte superior de su cuerpo no tiene ninguna prenda y únicamente utiliza sus manos para cubrir sus senos y así evitar enseñar de más, no obstante, aparece realizando un gesto sumamente sensual con el que enloqueció a sus miles de seguidores.

Sugey Ábrego robó miles de suspiros con su atrevida publicación. Foto: sugeyabregotv

Pese a que la fotografía de Sugey Ábrego fue compartida en sus historias de Instagram, la imagen no tardó en llegar a las páginas de sus fans dedicadas a admirar su belleza y fue ahí donde la actriz se llevó decenas de halagos. “Qué hermosa”, “La perfección”, Toda una reina”, “La más hermosa de todas” y hasta un “Cásate conmigo” fueron algunos de los comentarios que se pueden leer sobre la foto de la actriz de 43 años de edad.

Sugey Ábrego hace oferta irresistible para sus fans

Desde ya varios meses, Sugey Ábrego se encuentra atravesando por un gran momento de su carrera debido a que logró volver a posicionarse como uno de los máximos sex symbols de la farándula en México y esto se debe en gran parte debido al éxito que ha tenido con su página de contenido exclusivo donde derrocha sensualidad sin ningún tipo de censura y es respecto a esto que sorprendió a sus seguidores ya que anunció un 50% de descuento en el primer pago de la suscripción, la cual, tendrá un costo de tan solo 8 dólares.

Sugey Ábrego fue una de las primeras actrices en incursionar en la venta de contenido exclusivo. Foto: IG: sugeyabregotv

Cabe mencionar que esta irresistible oferta de Sugey Ábrego únicamente tendrá vigencia durante todo el mes de junio debido a que señaló que es un regalo especial por el Día del Padre. Además de fotos y videos donde la querida actriz y conductora derrocha sensualidad, los suscriptores de su página VIP podrán tener acceso a diferentes lives donde tienen la oportunidad de interactuar con la también influencer y, por si fuera poco, también se acaba de habilitar una tienda en línea donde se podrán adquirir algunas de las prendas íntimas que utiliza en sus atrevidas sesiones fotográficas.

