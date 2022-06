Manolo Caro afirma que hace cine sin miedo y sí con riesgo y valentía

Guadalajara.- Manolo Caro sostiene que para hacer cine en plataformas o pantalla grande el secreto está en la confianza y valentía de cada creador para defender sus ideas, aunque parezcan raras.

“Hay que tener la cabeza muy bien amueblada en esta industria, porque es muy fácil que la pierdas. Cuando se tiene la posibilidad de hacer cine, se tiene que hacer como un acto de amor, sin miedo a caerte en el precipicio. Arriesgar y ser valiente. Hay momentos en los que tienes que ponerte firme y (defender) la historia que quieres dejar en el cine de mi país, la voz que yo quiero que el público se quede de mí”, explicó en la master class ¿Cómo hacer cine sin morir en el intento? que ofreció en el marco del Festival Internacional de Cine de Guadalajara.

El creador de La Casa de las Flores le contó a los jóvenes que no deben dejarse amedrentar por nadie, ya que sólo ellos podrán contar su historia como la tienen en la mente. Incluso señaló que también hubo varias puertas que se le cerraron.

“Me han dicho: ‘eres un niño’, ‘eres un arquitecto’, ‘no sabes lo que haces’, pero han sido diez años y todos los días me levanto diciendo: ¡Nadie va a escribir mi historia, lo voy a hacer yo! ¿Me he equivocado mucho, haría las cosas diferentes? ¡No! Han sido diez años de éxito, me considero una persona exitosa y viene mucho por delante … Yo voy a pelear las batallas que pueda como el cineasta que soy”, afirmó.