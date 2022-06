De frente, Lis Vega voló la red con un ajustado body

Lis Vega habló a fines de mayo con la prensa sobre las constantes críticas que recibe respecto a la apariencia de sus labios y de su supuesta adicción a las cirugías. La artista cubana de 44 años ha modificado su boca con ácido hialurónico para engrosarla.

“No tengo nada que pensar, más que esas personas no me lo van a poder besar, no tengo nada que opinar de eso, yo creo que las cirugías y esas cosas son muy personales, ya lo he dicho, y yo estoy bien contenta. No me gustaba mi cicatriz y me encantó ponerme hialurónico, entonces estoy a toda madre la verdad, eso es lo que menos me preocupa, lo que la gente diga de mí. Nunca me ha importado lo que la gente opine de mí porque al final qué importante puedo ser yo, que me tienen tan presente y les agradezco que se preocupen, pero hay cosas más importantes, la verdad” indicó Lis sobre la mencionada temática.

En las últimas horas, Lis Vega demostró nuevamente su gran belleza en las comunidades virtuales. La artista cubano-mexicana compartió tres en su cuenta oficial de Instagram que desataron todos los suspiros de sus millones de seguidores de alrededor del planeta. La morocha lució un ajustado body de color negro con la inscripción de la palabra amazine repetidas veces. La vedette complementó su look con grandes aretes, lentes de lectura y un make up glam.

Lis Vega posando. Fuente: Instagram Lis Vega

“NO SUPONGAMOS , no sabemos absolutamente nada de la vida del otro. ,#lapoetadelourbano #vuelolibre #SINMIEDO #undiaalavez #soloporhoy #aquiyahora

QUE TENGAN SUEÑOS REPARADORES Los mejores #boddy solo en @mary_queen_fashion2 @mary_queen_fashion visita su página y disfruta de su variedad” fue el extenso y promocional texto que escogió Vega como pie de foto para su mencionado posteo en la popular red de la camarita.

Lis Vega posando. Fuente: Instagram Lis Vega

Esta mencionada publicación de la ex esposa de Federico Díaz obtuvo en Instagram miles de likes superando con facilidad la barrera de los ocho mil cien corazones en tan solo unas horas. “Mucha suerte como todos los viernes @lisvegaoficial. Te queremos seguir disfrutando en TV”, “Que bien estás paisajista soy de DF mi amor que bien estás nami” y “Eres toda una diosa tienes un cuerpo super hermoso y bello” fueron algunos de los mensajes que recibió la bailarina de parte de sus seguidores en el posteo.