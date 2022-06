BTS da un emotivo regalo al ARMY en "Yet to Come"; ¿lo viste?

BTS lanzó el MV de "Yet to Come (The Most Beautiful Moment)", el cual marca su regreso a los escenarios con un álbum completo. El video está lleno de nostalgia y emotividad, pues hacen un recorrido por sus nueve años de carrera al recordar algunos de sus más memorables clips.

Este viernes 10 de junio, (jueves 9 en México, debido a la diferencia horaria), Bangtan liberó el video oficial de "Yet to Come", así como su nuevo disco "PROOF", el cual contiene varios de sus éxitos que los llevaron a la fama. En este nuevo material la banda de k-pop muestra versiones inéditas de varios de sus temas como "Tony Montana" interpretado por Suga y Jimin, así como "Still With You" en la voz de Jungkook a capella.

BTS lanza "Yet to Come (The Most Beautiful Moment)"

A pocas horas "Yet to Come (The Most Beautiful Moment)" se convirtió en tendencia ocupando el número uno en YouTube. Como cada uno de sus videos, se espera que rompa récord en la plataforma y en otros servicios de streaming de música, sobre todo porque es un regalo para el ARMY, ya que colocó muchas referencias de sus MV pasados.

En el adelanto, BTS había mostrado que este videoclip estaría lleno de nostalgia, pero el fandom nunca se imaginó que realmente recordarían desde sus inicios en la música. "Just one day", "Spring day", "I need u", "HYYH", "No more dream" y "Blood Sweat & Tears", son algunos MV a los que hizo referencia la banda surcoreana, que celebrará próximamente sus nueve años de carrera artística con FESTA 2022.

El ARMY ha inundado las redes sociales como Twitter con palabras como "Yet to Come", "PROOF" y otros temas que vienen en el álbum, pues además de estar buscando romper un nuevo récord y que lleguen a los puestos número uno de los charts internacionales, también están comentando lo mucho que les ha gustado esta "comeback", el cual es uno de los más personales de la banda.

