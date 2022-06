Alicia Villareal encendió la red con un ajustado vestido

Alicia Villareal opinó hace unas semanas sobre uno de los casos que conmocionó a todo el país, nos referimos al asesinato de Debanhi Escobar. La compositora de 50 años habló de como hace con sus hijos más pequeños en este violento panorama que se vive.

“Me voy enterando ahí como voy avanzando, pero sí, de verdad no he estado mucho en Monterrey, pero es bastante lamentable, es una de las cosas que más nos preocupan, por eso estoy al pendiente de mis hijos” indicó Alicia al poco tiempo de la trágica noticia de la joven estudiante. “Mi hija pues ya es más grande, más consciente, tiene más cuidado, pero los chicos todavía están pequeños, se les puede hacer fácil andar en la calle y llegar tarde, lo que sea” amplió la ex vocalista de Grupo Límite.

En las últimas horas, Alicia Villareal confirmó una vez más su gran hermosura en las plataformas virtuales. La artista oriunda de Monterrey publicó un corto video en su cuenta oficial de Instagram que se llevó todas las miradas de sus millones de followers de alrededor del mundo. La blonda lució un ajustado y escotado vestido con aplique de perlas y un sombrero de color blanco. La cantante complementó su look con grandes aretes y sus labios pintados de rojo.

“Ajá” y un emoticón de cara con sombrero de vaquero fue el corto y sencillo epígrafe que eligió Villareal para su mencionado posteo en la popular red de la camarita.

Alicia Villareal posando. Fuente: Instagram Alicia Villareal

Esta mencionada publicación de la ex esposa de Arturo Carmona cosechó en Instagram miles de reproducciones superando con facilidad la barrera de los cuatro mil quinientos view en tan solo unas horas. “La más hermosa del (emoji de planeta) te adoro con el almaaaaa”, “La mejor del Regional Mexicano” y “Muy simpática hermosura toda una linda reyna bien hermosa” fueron algunos de los mensajes que recibió la exponente de la música regional de parte de sus followers en el posteo.