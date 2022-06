Nodal le dice pen... a J Balvin y promete dedicarle una tiradera: 'Eres todo lo que está mal' | VIDEO

Christian Nodal está furioso después de que J Balvin se burlara de la nueva imagen del cantante de regional mexicano, al comparar dos fotografías de ellos en Instagram con el mensaje "Encuentra las diferencias". Lo que empezó como una broma, ha resultado en ofensas entre los artistas y hasta Residente ya se subió al ring defendiendo a Nodal.

J Balvin se burló de Nodal y desató un pleito

Este 1 de junio los cantantes de moda se pusieron bravos en sus redes sociales. A Christian Nodal no le hizo gracia la supuesta broma de J Balvin y tomó como una burla la acción del intérprete de "Vibras". Acto seguido, le respondió en Instagram con un contundente:

Nodal respondió fuerte tras la broma de J Balvin

El conflicto no paró ahí, pues se armaron los dimes y diretes entre Christian Nodal y J Balvin a través de las redes sociales al grado de que el intérprete de "Vibras" subió otro video aludiendo a Belinda, para burlarse del originario de Hermosillo. Recordemos que la relación entre los cantantes no terminó nada bien, y su ruptura fue un escándalo que hasta la fecha perdura gracias a la filtración de los chats de Beli con Christian en los que la cantante supuestamente le pide dinero para arreglarse los dientes.

Christian Nodal no aguantó las supuestas bromas de Balvin y acudió de nuevo a su Instagram para enviarle un mensaje directo. Visiblemente molesto, el exnovio de Belinda despotricó contra el reguetonero:

"Este compa no amaneció bromista, amaneció sin tomarse sus pastillas porque no es coherente que tiene un documental hablando de la salud mental pero en su cuenta ue tiene millones de seguidores sube una foto para que se burlen de mí. No hay derecho de hacer esas cosas, hay que usar las redes bien"