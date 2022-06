"No tiene idea de absolutamente nada": Gustavo Adolfo Infante se lanza contra Karely Ruiz | VIDEO

Luego de que Andrés García desmintiera en el programa 'De Primera Mano' los rumores de un posible romance con Karely Ruíz, el periodista de espectáculos no dudó en despotricar en contra de la estrella de OnlyFans.

Quien fuera considerado uno de los histriones más importantes de la pantalla chica brindó una entrevista al programa dedicado a la farándula, en la cual, destacó que su último cumpleaños lo pasó en compañía de un pequeño grupo de amigos selectos, aclarando que no había condiciones para hacer un gran festejo.

El pasado 24 de mayo, Andrés García cumplió 81 años, quien aseguró estar contento con todo lo que ha logrado a lo largo de su amplia trayectoria artística.

En relación a si era cierto que había tenido una relación más allá de lo profesional con Karely Ruiz, Andrés García descartó que tuviera algo que ver con la regiomontana:

"Es una modelo que la trajeron los camarógrafos, que me buscaron una bronca con Margarita, por cierto, el chiste es que ellos la trajeron para saludar, no sé, para tratar de hacer una entrevista interesante y lo que lograron fue construir una bronca con Margarita", expuso el actor.

Pues aunque Andrés García ya no vive con Margarita Portillo ambos siguen teniendo una relación cordial y están el uno para el otro ante cualquier dificultad.

Y fue justamente a raíz de estas declaraciones que Gustavo Adolfo Infante decidió emitir una serie de declaraciones en contra de la modelo de OnlyFans que recientemente patrocinó las quimioterapias del hijo de una de sus seguidoras.

"Yo vi a esta muchacha Karely, o sea, por lo menos la hubieran ilustrado un poco porque no tienen ni idea de nada, pero de absolutamente nada. No se trata de poner chavas en tanga porque Andrés García, con todo respeto, creo que no necesita eso", aseguró el periodista de espectáculos.