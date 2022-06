María Félix: Así fue su primer encuentro con Pati Chapoy

Una de las grandes figuras de la época de Oro del Cine Mexicano fue María Félix, quien protagonizó varias de las películas más memorables de ese tiempo y deslumbró a todos con su talento, belleza y por supuesto su personalidad fuerte. Debido a ello, todos los miembros del espectáculo le tenían mucho respeto, incluso los reporteros como Pati Chapoy, quien compartió cómo fue su primer encuentro con "La Doña".

Patricia Chapoy Acevedo es una reportera de espectáculos que desde hace 26 años está al frente del programa "Ventaneando", sin embargo, antes de ser la titular de la emisión y de ser uno de los talentos más importante de Tv Azteca, hizo "trabajo de campo" y tuvo la oportunidad de entrevistar a la protagonista de "Tizoc: Amor de indio", quien no era una persona fácil de abordar debido a su temperamento.

Así fue el encuentro entre María Félix y Pati Chapoy

A finales de los 90, la conductora de espectáculos compartió con el público del programa dedicado a la farándula su primera anécdota con María Félix y reveló algo insólito que impactó a sus compañeros. Después de transmitir una nota donde el reportero hizo enojar a "La Doña" y que todos los conductores manifestaran lo difícil que es abordar a la actriz, Chapoy reveló su experiencia al interactuar frente a frente con el ícono del cine.

Contó que la primera vez que la vio fue cuando "María Bonita" había convocado a una rueda de prensa en un restaurante y al terminar, anunció que no iba a dar más entrevistas, sin embargo, al ver a Pati Chapoy entre los reporteros, la tomó de la mano y la invitó a sentarse a su mesa, acción que impresionó a la periodista, no obstante, jamás se imaginó lo que vendría después.

"Me siento en su mesa, con el señor Carlos Monsiváis, que a partir de ese entonces gozo de su amistad. Ahí me temblaba todo de la emoción, pero ahí me enteré, porque llega su hijo, Enrique Álvarez Félix, me dijo 'lo que tu no sabes es que mi mamá ve todos los días El mundo del espectáculo', cuando yo trabajaba en Televisa, y que le encantaba", dio a conocer la especialista en farándula con gran emoción.

Según contó la ex colaboradora de Televisa, esa noche, además de conseguir una entrevista de María Félix, también logró ganarse su confianza, pues desde ese momento Enrique Álvarez solía llamarla para contarle las actividades de su mamá, para que ella las dijera en su programa.

María Félix, la diva del Cine de Oro

María de los Ángeles Félix Güereña se convirtió en un ícono de la pantalla grande gracias a sus casi 50 películas. La actriz empezó en la industria con el pie derecho, pues debutó con su primero protagónico en "El Peñón de las Ánimas", cinta en la que compartió créditos junto a Jorge Negrete, quien años después se convertiría en su esposo a pesar de sus pleitos en su primer encuentro.

María Félix hacía personajes de "mujer fatal" Foto: Especial

"Doña Bárbara", "La mujer sin alma", "La diosa arrodillada", "Doña Diabla", "La cucaracha", "El Rapto", "Tizoc: amor de indio", son algunos de los filmes que protagonizó Félix, quien compartió créditos con figuras como Pedro Infante, Jorge Negrete, Pedro Armendáriz, Julián Soler, Columba Domínguez, Flor Silvestre y hasta con su supuesta enemiga Dolores de Río.

María Félix murió el 8 de abril de 2002, justo el día de su cumpleaños 88. Se le hizo un homenaje de cuerpo presente en el Palacio de Bellas Artes y su cuerpo fue enterrado en una tumba familiar en el Panteón Francés de San Joaquín ubicado en Ciudad de México.

