Lista la edición 37 del Festival Internacional de Cine de Guadalajara

La cultura va a prevalecer a pesar de recortes presupuestales o controversias políticas a nivel local y nacional, lo mismo sucede con el Festival Internacional de Cine y la Feria Internacional del Libro sentenció el presidente de ambos patronatos, Raúl Padilla López. Aunque reconoció que este año tras la pandemia se mantendrán protocolos anti-Covid19 y se tengan menos recursos económicos habrá una edición 37 muy digna.

“Va a prevalecer a pesar de todas las circunstancias, la fuerza de la cultura. Efectivamente el Festival de Cine ha sufrido algunos recortes, teníamos un presupuesto consolidado de 50 millones (de pesos) para el año, nuestro presupuesto se ha logrado mantener en 37 millones” “La crítica universitaria suele tener consecuencias, pero no es la primera vez que sucede en esta ciudad. En estos 37 años, no es la primera vez que la Universidad (de Guadalajara) se ve envuelta en presiones En todo momento nosotros hemos ubicado la cultura y su difusión como un espacio ajeno a conflictos cotidianos, siempre hemos respetado el carácter plural e institucional de las actividades, hacemos lo que está a nuestro alcance para mantenerlas ajena a los dimes y diretes, debates y problemas políticos, este año no es la excepción”, apuntó Raúl Padilla López.

El festival reúne lo más destacado de la industria editorial.

Los auspicios que hacen posible el Festival de Cine más importante en Latinoamérica fueron detallados: UdeG otorga 16 millones de pesos, el gobierno de Jalisco siete millones, Ayuntamiento de Zapopan dos millones, Tlaquepaque cien mil pesos, el gobierno de Guadalajara tiene pendiente cinco millones de pesos y por diversos patrocinios más ingresan siete millones. Cantidad suficiente para ‘en épocas de austeridad’ tras la crisis económica que deja tanto la pandemia como el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, pueden hacer realidad la edición 37.

Por su parte, la directora de FICG, Estrella Araiza subrayó que “el Festival es ampliamente auditado, por muchas entidades. Es siempre importante, nosotros ser transparentes y hacerles ver a todas las personas qué es lo que estamos haciendo”.

Por auspicios ingresan al Festival 37 millones de pesos y la realización del festival egresa casi lo mismo. Del 10 al 18 de junio se realizará la edición 37, el país invitado es Polonia. Estarán presentes figuras mexicanas del cine como Diego Luna, la polaca Malgorzata Szumowska -reconocida guionista-, el director Manolo Caro y la productora Bertha Navarro. El Premio Mayahuel será para Daniel Jiménez Cacho por su trayectoria que compone al menos 45 películas. Se exhibirán la película Goya, la primera realización del Departamento de Arte y Sonido de la Universidad de Guadalajara, galardonada internacionalmente y también This rain will never stop. Por primera ocasión se tendrá una sección de cine socioambiental.

Foto: Adriana Luna

