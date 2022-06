Jennifer Lopez habló sobre el compromiso de Marc Anthony y Nadia Ferreira

Una fuente cercana a Jennifer Lopez, afirmó que no está para nada contenta con el compromiso de su ex esposo Marc Anthony. Esto es porque ya que no confía en la modelo como una buena madastra de sus hijos Emme y Max. Además le molestó enterarse por la prensa de que llegarán al altar pronto.

Jennifer López que luce radiante a los 52 años, es una de las mujeres más exitosas y más seguidas en la actualidad en el mundo del espectáculo. Tiene más de tres décadas de trayectoria pero de ningún modo deja de trabajar, además es muy activa en las redes sociales donde más de 210 millones de personas siguen sus pasos. En lo personal, tampoco la pasa nada mal.

Jennifer Lopez posando.

JLo vive un gran momento personal ya que se casará pronto con su viejo amor, Ben Affleck en medio de esta segunda oportunidad que la pareja decidió darse casi 20 años después de aquel día en el que se enamoraron. Todavía no hay muchos detalles de la boda que es tildada como la boda del siglo.

Recientemente Marc Anthony, ex marido de Jennifer le pidió matrimonio a su novia, la modelo paraguaya 2021, Nadia Ferreira tras seis meses de noviazgo y desde el entorno de la 'Diva del Bronx' aseguran que no le cayó nada en gracia.

Nadia Ferreira y Marc Antony van rumbo a casarse.

"Jen no está contenta con Marc en este momento ya que no entiende sus motivaciones, le parece un casamiento apresurado y no confía en Nadia Ferreira como madrastra de sus hijos", aseguró una fuente cercana a JLo. Al parecer a la cantante le preocupa el bienestar de sus mellizos Emme y Max que tuvo con Marc Anthony y que hoy son adolescentes.

