Aura Cristina Geithner revela que vende su lencería usada en OnlyFans

OnlyFans continúa ganado gran popularidad entre bellas actrices, cantantes e influencers debido a que obtienen jugosas ganancias gracias a su contenido para adultos, sin embargo, algunas de ellas han recibido extrañas peticiones de sus seguidores, como Aura Cristina Geithner.

La actriz colombiana mencionó en entrevista para Kienyke sentirse agradecida con la plataforma debido a que le ha brindado “estabilidad”, detalló que mantiene un contenido “profesional, amateur, sensual y erótico” mientras cuida no compartir imágenes que la puedan perjudicar de alguna manera.

Te puede interesar: Aura Cristina Geithner enciende la red en coqueta lencería de encaje a sus 55 años | FOTOS

Al cuestionarle sobre la petición más extraña que ha recibido de sus suscriptores, Geithner señaló que debido a la intensidad de algunas ha optado por bloquearlos; sin embargo, a una de éstas accedió sin temor a complacerlos y decidió comenzar a vender “tanguitas usadas”.

La petición más extraña a Aura Cristian Geithner en OnlyFans. Foto: Instagram @crissgeithner

"Hemos tendido nuestra tanda de tanguitas que hemos repartido por el mundo entero (…) Ese es mi éxito, ya lo sé. Yo le doy a mi comunidad lo que les gusta de mí y ya me he dado cuenta que cuando yo no luzco la pierna no, la comunidad no me la perdona”, dijo en entrevista para “Lo sé todo”.

Peticiones extrañas en OnlyFans

Cada vez son más las celebridades que optan por abrir su cuenta de OnlyFans debido a las ganancias que se pueden generar y aunque algunas de ellas están dispuestas a complacer a sus suscriptores, otras se han negado a cumplir algunas de sus fantasías.

Ninel Conde es una de las famosas que recientemente se sumó a OnlyFans con sensual contenido, sin embargo, el "Bombón asesino" reveló en un encuentro con los medios que las fotos de sus pies son las que más le piden en la plataforma.

Te puede interesar: Aura Cristina Geithner perrea hasta el piso con el #Anittachallenge en atrevido mini short | VIDEO

Celia Lora se ha caracterizado por presumir su envidiable figura con diminutos conjuntos de lencería en fotografías con alto contenido para adultos, aunque se ha mostrado dispuesta a complacer a sus seguidores en OnlyFans con fotos de su nuca o de la parte de atrás de su rodilla hay algo a lo que no ha accedido.

La hija del cantante Alex Lora y Chela Lora reveló que, contrario a Aura Cristina Geithner, vender su ropa interior usada es algo que no está dispuesta a cumplir.

SIGUE LEYENDO:

Aura Cristina Geithner: 5 FOTOS con las que eleva la temperatura y presume piernas de infarto

Aleida Núñez seduce en redes mostrando su atrevida lencería con vestido de transparencias: FOTO

OnlyFans: Mujer rompe estereotipos al no depilarse; sus FOTOS son su principal fuente de ingresos