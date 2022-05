Eduin Caz y Christian Nodal: El peligroso hábito que tienen en común que podría poner en riesgo su carrera

Eduin Caz y Christian Nodal continúan sumando éxitos a sus carreras como cantantes y, aunque a que han negado que exista la posibilidad de una colaboración, sí comparten un hábito que esta vez puso en riesgo la salud de uno de ellos y podría poner fin a sus carreras dejándolos en el olvido.

Grupo Firme se ha caracterizado por las grandes fiestas que realizan antes, durante y después de sus conciertos en las que el alcohol no puede faltar, pero tras la presentación de este sábado 7 de mayo en el Foro Sol de la Ciudad de México el vocalista fue hospitalizado de emergencia.

Los rumores no se hicieron esperar y algunos apuntaban a una sobredosis o un paro cardiaco, algo que aclaró de inmediato el cantante asegurando que estaba bien y que sufrió una fuerte acidez que le quemaba el pecho y la espalda, lo que provocó que se desvaneciera.

Eduin Caz es hospitalizado de emergencia. Foto: Instagram @eduincaz

“Me gusta pistear machín pero no uso drogas (…) Tengo que dejar el café, mi preentreno, todo lo que me cause reflujo, es como volver a empezar”, explicó el cantante dejando ver que su salud se vio afectada también por el alto consumo de bebidas alcohólicas.

“Me despegué del alcohol”

Por otra parte, el intérprete de “Botella tras botella” también sufrió un incidente durante su concierto en la Explanada Cardales de Cayalá, en Guatemala, donde los asistentes fueron testigos de una fuerte caída por la que tuvo que salir cojeando del escenario.

“Hoy besé el escenario”, dijo con humor el cantante a través de su cuenta de Instagram donde indicó que todo estaba bien pero mostró una imagen de su pie vendado. Pese a ello, agradeció las muestras de apoyo del público.

Durante la conferencia de prensa, retomada por “Ventaneando”, Christian Nodal se dijo dispuesto a cambiar algunos hábitos para mejorar su salud, entre ellos dejar de consumir alcohol pues desde su ruptura con Belinda ha sido captado en múltiples fiestas.

“Estoy cuidándome. Estoy tratándome bien porque había durado varios días sin dormir; estoy haciendo dieta, comiendo bien, me despegué del alcohol un poquito, no tanta fiesta porque porque me voy a acabar”, dijo.

