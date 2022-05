MasterChef Junior México: ¿Quién será el ELIMINADO de este domingo 8 de mayo?

Este domingo 8 de mayo se transmitirá el capítulo número once de MasterChef Junior México y como sucede en cada entrega el interés por saber quién será el o la eliminada ha ido en aumento entre los seguidores de la famosa competencia culinaria, por lo que en esta ocasión te diremos quiénes son los participantes que podrían abandonar “la cocina más famosa de México", además, también te diremos qué es lo que va a pasar en este nuevo episodio que promete estar lleno de emociones

La actual temporada de MasterChef Junior México no ha sufrido a causa de las filtraciones de información como ha pasado en temporadas anteriores o hasta en otros reality shows de TV Azteca por lo que dicha situación ha impedido que las páginas de spoilers realicen su trabajo, no obstante, esto ha dado pie a que se aventuren a lanzar predicciones de los eliminados por lo que a continuación te diremos cuáles son los participantes que se perfilan para salir del programa en el episodio número once.

¿Quiénes podrían salir de MasterChef Junior este domingo 8 de mayo?

Uno de los nombres que más ha sonado para convertirse en el eliminado de MasterChef Junior de este domingo 8 de mayo es el de Carlos pues su nivel se ha disminuido de manera considerable en los últimos programas por lo que muchos seguidores del programa creen que ya no tendrá oportunidad de reivindicarse y se convertirá en el eliminado de este programa.

Por otra parte, aunque ha mostrado cierta mejoría, Zoé sigue siendo sumamente irregular, por lo que se cree que en esta próxima emisión de “la cocina más famosa de México” terminará cometiendo un error que la dejará fuera de la competencia.

Para finalizar, otro de los participantes que figuran en la lista negra es Xavi, quien, aunque no es malo cocinando, ha mantenido un perfil bajo en la competencia, por lo que diversas páginas de spoilers y seguidores del famoso reality show han augurado su salida pues creen que sería una especie de advertencia para que sean más participativos.

Cabe destacar que esta no es información oficial y que solo son especulaciones de páginas de spoilers y de fans del programa por lo que solo queda esperar a la emisión de este domingo 8 de mayo para descubrir al eliminado, se recuerda que el programa tendrá un nuevo horario y será transmitido en punto de las 20:00 horas a través de la señal de Azteca Uno.

¿Qué pasará en el próximo capítulo de MasterChef Junior?

En el capítulo de MasterChef Junior México de este domingo 8 de mayo los participantes de “la cocina más famosa de México” tendrán que dejar a un lado sus egos para realizar un reto en equipos de tres por lo que dicha situación pondrá en aprietos a varios de los concursantes, quienes entrarán en pánico por no poder tener bajo su control toda la situación.

Asimismo, la Chef Betty Vázquez será la festejada del programa pues celebrarán sus diez temporadas en MasterChef México por lo que será ella la que se encargue de orquestar un colorido reto que le sacará canas verdes a los cocineritos.

Por otra parte, en los adelantos difundidos por la producción de MasterChef Junior México se pudo ver que el invitado de este capítulo será “El Capi” Pérez, sin embargo, también se pudo ver que su presencia no será muy bien vista por los cocineritos pues aparentemente les impuso un reto sumamente complicado por lo terminaron odiándolo.

Luego de diez programas de MasterChef Junior México todavía quedan en competencia 9 cocineritos: Germán, Renée, Carlos, Zoé, Sofía, Alan, Esaú, Xavi y Nati.

SIGUE LEYENDO:

MasterChef Junior: América sucumbe a la presión y rompe en llanto por fuertes críticas de los jueces

"Está arreglado": Fans tunden a MasterChef Junior por "favoritismos" tras la salida de América