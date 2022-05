Desde las escaleras, Fey sacudió el fin de semana con sus piernas

Fey se muestra muy activa en las redes sociales desde hace ya unos meses. La cantante de música pop y electrónica se sumó, a principio de marzo, al elenco de la gira '90s Pop Tour' con otros artistas de la época como Sentidos Opuestos, Ana Torroja y Kabah, entre otros.

“Fey regresa con sus canciones, sus éxitos y los duetos que habíamos hecho antes, entre más invitados tengamos mejor para todos”, declaró en su momento André Quijano de Kabah en entrevista para “UnoTv.com”.

En las últimas horas, Fey volvió a demostrar toda su hermosura en las redes sociales. La intérprete de éxitos como “Azucar amargo” y “Media Naranja” publicó una serie de fotografías en su cuenta oficial de Instagram que se llevaron todas las miradas de sus millones de fanáticos de todo el mundo. La latina posó sentada sobre unas escaleras al aire libre luciendo un vestido color nude. La oriunda de Ciudad de México complementó su look con un sombrero y lentes de sol oscuros.

Fey posando. Fuente: Instagram Fey

“Me faltan palabras para decir lo que siento … #ComoDice? …” fue el simple y corto texto que escogió la ex esposa de Mauri Stern como pie de foto para su mencionado post en la red de la camarita.

Fey posando. Fuente: Instagram Fey

Esta mencionada publicación de Fey cosechó en Instagram miles de likes, superando con facilidad la barrera de los mil corazones en tan solo horas. “Te felicito Fey! Soy un admirador tuyo desde tus inicios, eres mi cantante favorita de México, por no decir de todo el mundo, es la primera ocasión en que te lo puedo decir, ojalá sigan tus éxitos por muchos años más, un saludo con mucho cariño desde mi patria querida Colombia!”, “"no puedo sacarte de mi pensamiento" y esa es la verdad! ” y “Comiéndome tus besos, tus fotos y tus sonrisas!! always love u me encanta verte tan feliz, lo mereces siempre, mi tajín” fueron algunos de los mensajes más destacados que recibió la blonda en su post.