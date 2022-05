Sugey Ábrego eleva la temperatura y deja poco a la imaginación con atrevida prenda

Sugey Ábrego robó suspiros y algunos halagos después posar con una atrevida prenda con el que dejó poco a la imaginación. La actriz y conductora que se lanzó a la fama como "la chica del clima" de Matutino Express elevó la temperatura con la última publicación en sus redes, la cual acompañó con una cautivadora frase de un conocido escritor.

La también presentadora de telejuegos se ha unido al grupo de famosas que abrieron una cuenta de contenido exclusivo para sus fans, en la cual se dejan ver muy sensuales. Sugey utiliza sus redes sociales como Instagram para darle promoción a su página VIP, por lo que constantemente comparte fotos en las que se luce atrevida y cautivadora con coquetas prendas de lencería o bikinis.

Sugey Ábrego conquista Foto: IG @sugeyabregotv

Sugey Ábrego deja poco a la imaginación

La noche de este jueves, la originaria de Veracruz subió a su plataforma en donde tiene más de un millón se seguidores, una postal en la que dejó poco a la imaginación al posar con una prenda de lencería en color rojo. La pieza que la actriz mostró a sus seguidores, tenía una transparencia en la zona del pronunciado escote, la cual combinó con una bata satinada de tono carmín que la hizo lucir más sensual.

"Conmigo no escatimaba su ternura; tenía un modo de acariciarme, de susurrarme pequeñas delicias mientras me besaba, que francamente yo salía marcado de felicidad y por qué no decirlo de deseo!, fue la frase de Mario Benedetti que Ábrego retomó para acompañar su publicación en la que se llevó miles de reacciones y "likes" por parte de sus seguidores de Instagram.

"Bellísima siempre", "Bella y radiante como el sol resplandeciente" y "Hermosísima, eres más espectacular que nunca", son algunas de las palabras que sus fanáticos le dejaron en el post que actualmente llegó a los 10 mil "me gusta". De esta forma, los usuarios de dicha red social volvieron a demostrar que Sugey Ábrego es una de las favoritas de la plataforma.