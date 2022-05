Suga de BTS reveló spoiler de “PROOF” y ARMY nunca se dio cuenta

BTS reveló este viernes todos los detalles sobre "PROOF", su próximo álbum a estrenarse el 10 de junio. El grupo K-Pop compartió un calendario con las fechas en las que estarán revelando adelantos del comeback. Sin embargo, ARMY descubrió que Suga dio un gran spoiler y nadie se dio cuenta.

El rapero suele mantener en privado su trabajo como productor y compositor, pues suele involucrarse mucho con el proceso musical de BTS. Para esta nueva era, el grupo celebrará su noveno aniversario y prepara una gran sorpresa misteriosa una vez que se lance el álbum.

A través de redes sociales, ARMY posicionó en tendencia la leyenda "BTS is Coming" y "Yet to come", nombre de la canción principal. Las primeras teorías no se hicieron esperar y el spoiler de Suga reveló un gran adelanto de lo que podrían ofrecernos con este disco.

Suga revela el nombre de la canción principal de "PROOF"

"PROOF", una enciclopedia musical que recorrerá las versiones inéditas de sus canciones antiguas, representará el antes, el ahora y el después de BTS, por lo que la canción y el concepto tienen mucho que ver. El grupo retomará la historia que dejaron con The Most Beautiful Moment in Life, Part 1, disco de 2015.

Considerado como uno de sus mejores álbumes, BTS le dará continuación ya que Suga reveló el nombre de la canción hace siete años. En una entrevista del concierto de ese año, el rapero mencionó la frase "Yet to come", para asegurar que el sueño aún no ha terminado.

ARMY se sorprendió con la coincidencia, pues el grupo realmente cuida cada detalle dentro de su universo musical y todo está conectado a pesar del tiempo. Esto indicaría un nuevo inicio para BTS, o algo mucho más grande para lo que se están preparando, además es una de las eras favoritas del ARMY por que hablan de la juventud, luchas y qué es lo más bonito de la vida.

