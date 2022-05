Condecoran a Claudia Cervantes por sus 900 presentaciones de la obra "Soltera, pero no sola"

La develación de la placa conmemorativa por las 900 representaciones de la obra “Soltera pero no sola” fue ayer 5 de mayo y estuvieron como padrinos de honor Ingrid Martz, Sergio Mayer y Arath de la Torre.



Sergio Mayer reconoció la aportación de Claudia Cervantes al tema de género, hizo un llamado a todas y todos para visualizar la problemática de violencia en contra de las mujeres y, durante la develación, se llevó a cabo una ovación de pie a todas las mujeres que diariamente sacan adelante a sus hijos e hijas y que mueven la economía de este país.

Celebrando 900 representaciones de “Soltera, pero no sola”, regresa a la cartelera el monólogo escrito y protagonizado por Claudia Cervantes.

A dos años de haberse convertido en madre, Claudia ha seguido su carrera artística como actriz y también como colaboradora en el programa Hoy, conduciendo un segmento sobre crianza para padres, de la mano de su hijo Santiago. Esto la inspiró a escribir el libro "Amor in vitro", el cual se lanzará en el mes de julio con el sello editorial Penguin Random House. En este texto ficcionado y acompañado de entrevistas a expertos, cuenta el proceso de fertilidad al que se sometió para embarazarse con ayuda de la ciencia y el laberinto emocional que transitó para decidir hacerlo soltera, con un donador

"Durante 10 años he sido fiel al título de mi obra y hoy me queda más que nunca, porque mi bebé ilumina todos mis amaneceres y compartimos juntos la vida. Lo que me parece un reto, además de actualizarla, es pensar si la seguiré representando durante la siguiente década y si realmente quiero seguir soltera. Me siento lista para tener una relación de pareja, tengo el corazón lleno de amor y quiero compartirlo con un socio de vida que también esté dispuesto a lo mismo", señala.