¿Tóxica? Ex conductora de VLA confesó que descubrió una infidelidad de la peor manera

Una de las conductoras más bellas de latinoamérica, sin duda alguna es la puertorriqueña, Vanessa Claudio, quien ganó popularidad debido a su participación en el programa matutino “Venga la Alegría”, durante algunos años; actualmente regresó a la televisión mexicana con la conducción de la emisión “Al extremo”.

La bella boricua, a su regreso a nuestro país ha participado en algunos programa como invitada, tal es el caso de “Pinky Promise” emisión digital bajo la conducción de Karla Díaz integrante de JNS, ahí Vanessa abrió su corazón y reveló algunas cosas sobre su pasado amoroso.

¿Vanessa Claudio fue tóxica?

Durante su entrevista, la expresentadora de Venga la Alegría reveló que un día llegó a ser la mujer más tóxica, tanto así que fue a la casa de una de sus exparejas sin conocer la dirección exacta y con tan solo algunos pequeños datos que el hombre le había dado.

Todo ocurrió cuando su ex de quien prefirió no revelar el nombre, le pidió una segunda oportunidad puesto que anteriormente ya le había sido infiel y la conductora lo perdonó y entonces se darían una segunda oportunidad.

Fue entonces que Vanessa Claudio le preguntó a su ex en dónde vivía puesto que recién se había cambiado de domicilio, ante esto el hombre en cuestión no quiso darle su domicilio puesto que supuestamente iban comenzando y no quería dar detalles de ese tipo, solo le comento que se fue a vivir con su amiga “Mía”.

“Un día platicando con otros amigos entonces él dijo: ‘no pues yo vivo por Revolución, a lado de unos chinos en un edificio viejo’, era la única información que yo tenía” dijo Claudia en Pinky Promise

Fue entonces que un día tenían una cita para platicar de la relación y el hombre dejó plantada a la conductora, por lo que enfurecida decidió tomar un taxi e ir a buscarlo sin saber exactamente dónde vivía.

“A mi me dio una rabia y agarro un taxi por que aún no tenía carro y le digo: ‘¡taxi, taxi, no sé a dónde vamos pero tenme paciencia, vamos a Revolución’, y yo iba como perrito, veo unos chinos, edificio viejo, perfecto”, contó Vanessa Claudio

Eran las 11:00 pm cuando la exconductora de VLA llegó al lugar, y como si se tratara de una película, de aquel edificio viejo salió un hombre con una bicicleta por lo que ella aprovechó para entrar, al no saber qué departamento era en el que vivía su ex, decidió ver el correo y buscar el nombre de su amiga, al conocer dicha información se dispuso a tocar la puerta.

Una vez que la amiga de su ex le abrió la puerta, Claudio preguntó por el susodicho pero obtuvo una respuesta que no se esperaba y que le rompió el corazón.

“Confiada toco y yo pregunté: ‘¿se encuentra tal?’ y me dice: ‘Nooo, él se mudó hoy con su novia’ y ahí me levanté, me volví loca, perdí la compostura” contó Vanessa Claudio

Tras esta situación, Vanessa Claudio prefirió nunca más saber de este hombre, quien todo apunta podría ser un famoso puesto que asegura que los han cuestionado sobre cómo se conocieron y ella ha estado dispuesta a contarlo, además reveló que el hombre le quiso pedir nuevamente una oportunidad pero ella no accedió.

Mira el momento a partir del minuto 1:42:01

SIGUE LEYENDO:

¡Tiembla Manelyk! Gomita se lleva el primer diez de la competencia

bmz