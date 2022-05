Toma asiento antes de saber la razón por la que rechazaron a Karol G de un programa de televisión

Si hablamos de talento y actualidad, no podemos no mencionar a Karol G. La cantante colombiana de 31 años está viviendo quizás el mejor momento de su vida, no solo por sus éxitos sino además por presumir su bella figura en las redes sociales. Sin embargo, previo a hacerse conocida, la ex pareja de Anuel AA fue rechazada de un programa de televisión.

Los últimos días fueron caóticos para La Bichota, debido a que sufrió una agresión en público. Visitando el barrio Provenza (título que le da el nombre a su nueva canción) ubicado en Medellín, cuando se retiraba tras tener un encuentro con sus fans, una fanática le arrojó un vaso de cerveza, que terminó impactando en la colombiana. En las redes sociales, las críticas no tardaron en llegar y la propia agresora terminó confesando que cometió un error.

Luego de su exitosa presentación en el Festival de Coachella y de ganar seis premios Latin American Awards, Karol G tomó una drástica decisión en cuanto a su cuerpo. La intérprete de ‘Bichota’ o ‘Tusa’ anunció que luego de que finalice su gira por varias ciudades del mundo, se cambiará de color el cabello, por lo que abandonará el azul. Aun no confirmó cuál será el próximo color que tenga en su cabellera.

Karol G arrasa en las redes sociales. Fuente Instagram @karolg

Pese a que por estos días, la cantante colombiana está disfrutando de su soltería, en sus inicios fue pareja del reggaetonero Anuel AA con quien estuvo de novia durante tres años. La relación inició en 2018 y llegaron a comprometerse en 2019, pero rompieron el compromiso en 2021 y se terminaron separando. Actualmente, su ex pareja ya está de novio con Yailin La Más Viral. En cuanto a Karol G, se la vinculó sentimentalmente con el futbolista James Rodríguez.

Karol G y Anuel AA estuvieron juntos tres años. Fuente Instagram @anuelaa

Sin embargo, la ex novia de Anuel AA fue rechazada en el año 2017 en un programa de televisión. Karol G fue invitada a ‘Match4’, concurso de preguntas y respuestas. En ese entonces, la cantante tenía 20 años, pero no se esperaba que muchos de los presentes no sabían su nombre, ni tampoco lo que cantaba. Llegó a enojarse por la dificultad de las preguntas y dijo que se le faltó el respeto. Sin embargo, todo terminó en risas cuando le avisaron que se trataba de una cámara oculta.