Laura G se lanza contra Cynthia Rodríguez y Kristal Silva, "no aportan nada a mi vida" | VIDEO

¿Problemas en "Venga la Alegría"? Algunos fans del programa se han hecho esta pregunta luego de que la conductora Laura G se lanzara en contra de sus compañeras Kristal Silva y Cynthia Rodríguez, asegurando en un video que publicó en sus redes sociales que "no aportan nada a su vida".

Cynthia, Laura y Kristal son presentadoras del famoso matutino de TV Azteca, y siempre han mostrado tener una buena relación, sin embargo, al parecer la ex integrante de "Sabadazo" cambió de opinión con respecto a sus compañeras y así lo dejó saber a sus fans.

Laura G se lanza contra sus compañeras en VLA

Fue este miércoles cuando la regiomontana compartió en su cuenta oficial de Instagram, donde la siguen 3 millones de fanáticos, un video en el que mostró a sus compañeras grabando un clip para redes sociales, mismo en el que escribió: "Ya cambiaré de amistades @cynoficial y @kristalsilva se la pasan haciendo coreografías para TikTok".

Laura se muestra aburrida de sus compañeras. Foto: IG @lauragii

"Que aburrido ser amiga de Cynthia y de Kristal, vean lo que se la pasan haciendo", se escucha decir a Laura G mientras voltea la cámara para que sus seguidores puedan ver a las conductoras, quienes visten en conjuntos de tono azul, y se encuentran ensayando una coreografía.

"No me aportan nada, no aportan nada a mi vida", es lo siguiente que se escucha decir a la presentadora, a lo que su compañera Kristal respondió: "Ve esto, venimos combinadas, tenemos que aprovechar", sin embargo, Laura vuelve a comentar que eso no le aporta nada.

Aunque todo se trato de una broma por parte de la conductora hacía sus compañeras, muchos fans se han mostrado preocupados, pues desde hace varios años las tres bellas mujeres han demostrado que llevan una excelente relación y tienen una buena amistad.

