“Las estrellas bailan en Hoy”: Olivia Collins se luce en la pista con ajustado jumpsuit retro

"Las estrellas bailan en Hoy" se ha convertido en una oportunidad para que las celebridades muestren una nueva faceta de ellos con el baile demostrando que su talento va más allá de las cámaras, tal y como sucedió en esta ocasión con la actriz Olivia Collins quien lució un atuendo de impacto en la pista.

Olivia Collins y Óscar Medellín fueron de las nuevas parejas en presentarse en el reality show sorprendiendo desde el primer momento, por lo que recibieron buenos comentarios de los jueces entre los que destacan Andrea Legarreta que expresó su admiración por la actriz.

Te puede interesar: Maribel Guardia y Olivia Collins conquistan en imponentes bodys de piel y medias de red | FOTO

Collins sorprendió por su destreza en la pista al moverse al ritmo de una canción retro, para la que usó un ajustado jumpsuit azul vibrante con el que dejó al descubierto su espectacular figura a los 64 años mientras dio cátedra de profesionalismo.

Olivia Collins en "Las estrellas bailan en Hoy". Foto: Instagram @oliviacollinsmx

Su compañero de baile la describió como una mujer imparable y comprometida con cada uno de sus proyectos. “Es una guerrera, no puedo pararla”, dijo Medellín que también recibió halagos por parte de Collins que mencionó lo ejercitado y la cuenta actitud que tiene.

Olivia Collins rompe en llanto

La actriz de "Como en el cine" dio muestra de profesionalismo al salir a la pista de baile dejando de lado que tenía una lesión que sufrió durante los ensayos, motivo por el que recibió el reconocimiento de los jueces que destacaron su fuerza y talento para hacerlo mejor que nadie.

Collins detalló que sufrió un mareo y al momento de dar una vuelta cayó al piso, luego de ello dijo tener una molestia y tuvo que acudir al médico quien le informó que tenía un desgarre cerca del busto. Esto le impidió hacer algunos pasos y cargadas, pero no salir a la pista para continuar con el espectáculo.

Te puede interesar: Martha Julia: 5 FOTOS en bikini que demuestran que es la villana de telenovelas con mejor figura

“Deja uno el dolor, la piel, ya en este momento no existe para mí, soy muy comprometida, y eso no me va a intimidar, lo voy a hacer”, dijo Collins ante los jueces luego de su impactante presentación donde deslumbró con su atuendo.

SIGUE LEYENDO:

Olivia Collins se luce como "brujita" y hace olvidar a Maribel Guardia: FOTOS

Manelyk se olvida de Acapulco Shore y La Casa de los Famosos; ahora se integra al programa Hoy

Olivia Collins se luce con jumpsuit juvenil ideal para las mujeres mayores de 60 años: FOTO