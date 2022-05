“La verdad es que no somos amigas”: Consuelo Duval sobre Galilea Montijo tras su incorporación a Netas Divinas | VIDEO

El programa Netas Divinas es uno de los más exitosos por las conductoras que lo conforman son Paola Rojas, Natalia Téllez, Daniela Magun y Consuelo Duval. Sin embargo, los productores decidieron integrar a otra estrella para darle más picor a las entrevistas y revelaciones: Galilea Montijo.

La tapatía mencionó que le emociona trabajar con "mujeres fregonas, mujeres guerreras que ya por fin somos mamás, pero sobre todo de diferentes colores, sabores, pero con algo en común: somos bien trabajadoras", aseguró entre risas.

Sin embargo, saltó la duda si su llegada generó fricciones con Consuelo Duval, pues se corrió el rumor de que la Montijo le había quitado el trabajo. La respuesta de "Federica P.Luche" fue una negativa inmediata y aseguró que a ella nadie le quita nada y que todo se lo ha ganado como cada una de sus compañeras.

Consuelo Duval niega ser amiga de Galilea Montijo

Por lo general, los artistas se conocen entre ellos, por la convivencia que hay tras bambalinas. No obstante, no siempre es así y en el caso de Duval y Montijo, no existe una amistad como la que tiene con otras celebridades:

"Sí, la verdad es que Galilea y yo no somos amigas. Vamos a ser amigas. O sea, hemos sido compañeras de trabajo, pero no nos hemos ido de ped$, no hemos llorado en el hombro de la otra. Este puede ser el comienzo de que nos van a ver juntas, que nos van a ver borrachas", reveló ante las cámaras de la prensa rosa.

Por otro lado le pidió a los medios de comunicación no hacer malos comentarios, pues en ocasiones están muy expuestas en especial a Galilea, pues existen cosas que se desconocen.

Cabe destacar que a finales de noviembre del año pasado, Consuelo Duval publicó un mensaje de apoyo para Galilea Montijo tras recibir una serie de acusaciones:

"'La lengua no tiene hueso y sin embargo, puede romper un corazón'" No se me rompa mi Gali. Que lo oídos de quienes te amamos se vuelven sordos. Si alguien habla mal de ti!!!! Somos más los que TE AMAMOS Y TE ADMIRAMOS!!! Mujer ching$%&!!, escribió

