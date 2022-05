La tétrica película en HBO Max de horror bélico que PERTURBA más que cualquier película de terror: TRÁILER

Derivado de la las personas han hecho cada vez búsquedas más extensas dentro de los diversos catálogos de streaming, esto con el objetivo de encontrar el mejor contenido para disfrutar.

Ya sea en compañía de algún amigo, familiar, pareja o incluso en soledad, lo cierto es que para las y los mexicanos el consumir contenido a través de plataformas de series y películas se ha consolidado con mayor frecuencia como una de las actividades favoritas.

Y es precisamente bajo este panorama que vale la pena destacar que la oferta en el mercado del streaming es amplia, esto especialmente desde que las personas se vieron obligadas a permanecer prolongadas estancias de tiempo en sus hogares derivado de la pandemia.

Las propuestas de contenido en HBO Max

Es dentro de este contexto que sabemos que han surgido con mayor frecuencia diversas plataformas que prometen a sus usuarios contenido de calidad, entretenido, para toda la familia y además el más novedoso del mercado.

A pesar de que en México una de las plataformas más utilizadas en los últimos años es Netflix, lo cierto es que hay plataformas que han llegado para marcar tendencia, y una de ellas es HBO Max.

Desde su llegada al mercado de streaming, HBO Max se consolidó como una fuerte competencia para otras plataformas que ya acaparaban este mercado, esto principalmente debido a que puso en su catálogo diversas series icónicas que son consideradas como clásicos tal es el caso de Friends, Sex and the City, The Office, entre otras.

Esta es una de las cintas más crudas en HBO Máx. Foto: Especial

Una de las mejores películas de la historia está en HBO Max

Esta es una película soviética dramática-bélica de 1985, y a pesar de que no se trata de una producción reciente, lo cierto es que es considerada una obra maestra dentro del género bélico.

Esta producción ha llamado la atención debido a que en su estreno la cinta recibió una recepción crítica generalmente positiva y fue galardonada con el premio FIPRESCI en el 14º Festival Internacional de Cine de Moscú. Desde entonces, ha llegado a ser considerada una de las mejores películas de la historia; es dirigida por Elem Klímov, protagonizada por Alekséi Krávchenko y Olga Mirónova.

Esta película se realizó para celebrar el 40 aniversario de la victoria aliada en la Segunda Guerra Mundial y representa un crudo y tajante retrato de los traumas de la guerra.

La historia es contada a través de los ojos de un niño progresivamente endurecido por el sufrimiento tras presenciar la matanza sistemática de los habitantes de las aldeas bielorrusas durante la guerra, hecho histórico que dejó más de 600 muertos en la masacre.

