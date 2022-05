¿Indirecta para Nodal? Belinda asegura que "si no tienes nada bueno que decir, es mejor quedarte callada" | VIDEO

Luego de guardar silencio tras su ruptura con el representante del regional mexicano, Belinda finalmente hizo declaraciones referentes a la temporada en la que dio por concluida su relación con Nodal.

En entrevista con 'De Primera Mano', la intérprete de 'Sapito' abrió su corazón y expuso la importancia de alejarse de las redes sociales por salud mental, lo cual cobra relevancia si tomamos en consideración que la cantante fue ampliamente atacada por medios y usuarios de redes sociales una vez que se dio a conocer que se cancelaba su boda con Christian Nodal.

Sobre esto, la española señaló que es importante no juzgar a las personas que no conoces y que no sabes qué situaciones están enfrentando, ya que las palabras son un arma importante y hay que saber utilizarlas.

"Hay que saber cómo hablar para no herir a personas (...) No puedes hablar por hablar, tienes que saber lo que dices (...) Hay códigos de lealtad, de respeto, de cómo hablarle a la otra persona para no herir susceptibilidades", declaró Belinda.

A esto agregó que así como es una mujer guerrera que se levanta en contra de las injusticias, es una persona sensible que tiene un corazón y que no puede ser de piedra ante la vida, ya que es "igual de ser humano que cualquiera".

Al hacer referencia a una de las publicaciones que Belinda hizo sobre la cobertura mediática que se le estaba dando a su truene con Nodal, la también actriz expuso que en la actualidad las mujeres son objeto continuo de críticas, cuando no debería ser así, ya que "es algo muy lamentable y doloroso", especialmente en el contexto en el que nos encontramos.

"Yo creo que hoy más que nunca tenemos que estar unidas, valorarnos entre nosotras, darnos ese valor y levantar la voz, no quedarse calladas... Aunque a veces cuando uno no tiene nada bueno que decir, a veces es mejor quedarse callado", resaltó Belinda.

Sobre esto, los conductores del programa de espectáculos especularon que la afirmación de callar para no afectar a los demás podría hacer una referencia directa a su ex.

De hecho, fue la presentadora Addis Tuñón quien señaló que Belinda podría referirse indirectamente al intérprete de 'Botella tras botella' al decir "cuando no tienes nada bueno que decir no lo digas", exponiendo así que el silencio de la ojiverde podría albergar un secreto que aún no ha sido revelado de su ruptura con Nodal y que podría exponerlo a la crítica pública.

¿Crees que Belinda se refería a Nodal con esta declaración o fue solo una tergiversación de la entrevista que brindó?

