Elizabeth Olsen: 5 fotos de la brujita más carismática del universo Marvel

Elizabeth Olsen está viviendo un momento estelar en la vida pública, es sin lugar a dudas la actriz que en este momento está en boca de todos por su participación en la más reciente cinta de los estudios Marvel Dr. Strange in The Multiverse of Madness.

Olsen le da vida a Wanda Maximoff, personaje poderoso que será el dolor de cabeza del "Hechicero supremo" y para todo un entramado de héroes que se especula será de lo mejor que veamos en el Universo Marvel en esta nueva fase después de la Saga del Infinito, con su transformación en La Bruja Escarlata.

La actriz es hermana de las gemelas Mary Kate y Ashley Olsen, ambas son fundamentales en su carrera ya que comenzó siendo muy pequeña arropada por sus hermanas.

La actriz y también modelo, se fue ganando poco a poco un lugar en el competido espacio del cine, modelaje y la televisión, al grado de que a la fecha ya superó lo hecho por sus exitosas hermanas, al menos en el plano artístico.

Olsen es considerada una de las mujeres más hermosas y carismáticas en la actualidad, desde que se unió al universo Marvel para darle vida a Wanda Maximoff en la secuela de los Vengadores (Era de Ultron), su carrera ha ido en ascenso.

En esa cinta actuó a lado de Aaron Taylor Johnson, quien hacía el papel de su hermano (Quiksilver), un par de años después, hicieron pareja integrándose al Monsterverso en la primera película de Godzilla (2014), lo que la catapultó a obtener otros papeles de gran nivel.

Prueba de ello es que fue la primera actriz en protagonizar un spin-off sobre un personaje de Marvel luego de finalizar la saga del Infinito con WandaVision a lado de Paul Bettany, por ese trabajo fue nominada como mejor actriz en los Premios Emmy a lo mejor de la televisión.

Elizabeth es por ahora la actriz más carismática y de mayor éxito en el universo Marvel y al parecer le encanta, ya veremos que le depara el destino junto a la fábrica de sueños.

SEGUIR LEYENDO:

Elizabeth Olsen brilla en el estreno de Doctor Strange con revelador escote de lujo | VIDEO

Doctor Strange in the Multiverse of Madness: Tráiler final muestra a Wanda en un emotivo reencuentro

¿Hay escenas post créditos en Dr. Strange Multiverse of Madness?