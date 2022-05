Alejandra Capetillo opaca la belleza y estilo de su mamá Biby Gaytán con coqueto vestido

Alejandra Capetillo es la tercera hija de Biby Gaytán y Eduardo Capetillo, una joven que desde hace unos años demuestra que heredó la belleza y estilo de su mamá, aunque algunos afirman que ya ha logrado opacar a la actriz, como lo hizo recientemente al lucirse con un coqueto vestido blanco.

La hija de la famosa pareja de cantantes y actores decidió no seguir los pasos de sus padres en el ambiente artístico, pero se ha convertido en una influencer en redes sociales como Instagram y Youtube, en las que comparte con sus fans consejos de belleza, moda y estilo de vida.

Alejandra Capetillo opaca la belleza de Biby Gaytán

Fue hace unos días cuando Ale, como la llaman sus amigos y familiares, compartió con sus miles de fans en la popular "de la camarita" un par de fotografías en las que se le puede ver luciendo un vestido blanco de estilo campesino con el que resaltó su belleza.

Ale Capetillo conquistó las redes. Foto: IG @alecapetilloga

"Happiest throughout the lens of @escribotuluz" (Más feliz a través de la lente de @escribotuluz), fue la frase con la que Capetillo acompañó la imágenes que han recibido decenas de comentarios, entre los que destacan el de Paulina Pretelini, hija del expresidente Enrique Peña Nieto y gran amiga de la joven influencer.

Con las fotografías, Alejandra presumió su estilo para vestir, opacando a su mamá pues parece haber superado su hermosura, ya que la también hija de Eduardo Capetillo, de 22 años, demuestra con sus fotografías en Instagram y otras redes que es una joven muy bella.

Actualmente la joven vive en España, desde donde estudia y trabaja. Uno de sus principales intereses es el mundo de la moda, razón por las que decidió irse a probar suerte a aquel país, y dejar México, y a su gran familia, pues recordemos que Capetillo y Gaytán tienen otros cuatro hijos: Eduardo (27), Ana Paula (25) y los mellizos Manuel y Daniel, de 8 años.

La influencer confirma su belleza y estilo. Foto: IG @alecapetilloga

Al igual que su hermana Ana Paula, que también presume su gusto por la moda y el buen vestir en sus redes, Alejandra es muy activa en sus cuentas oficiales, y constantemente se luce con sus mejores looks, en los que muestra prendas modernas, juveniles y en tendencia.

Además deja ver que heredó la belleza de su mamá, quien es una de las actrices consentidas, que ha demostrado que la edad no es impedimento para lucir increíble, pues a sus 50 años enamora por su hermoso rostro y esbelta figura.

