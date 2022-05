Actriz de telenovelas pasó de la FAMA a ser una DESCONOCIDA; ahora busca de nuevo el éxito

En la década de los 90 saltaron a la fama diversos actores y cantantes juveniles que en la actualidad ya son personas maduras. Sin embargo, el recuerdo de su trabajo quedó guardado en la memoria colectiva como parte de la nostalgia de una época en donde no habían redes sociales ni eran nada comunes los teléfonos celulares.

Desde siempre, la televisora de San Ángel ha lanzado telenovelas, pero fue justo en estos años cuando se centró más en las producciones donde los jóvenes fueran los protagonistas de las diferentes historias. Una de las actrices más recordadas fue sin dudas Natalia Esperón, quien saltó a la fama tras protagonizar "Agujetas de color de rosa".

Fue así como comenzaron a llegarle propuestas para más proyectos, pero de un momento a otro parece que se la hubiera tragado la tierra. La última telenovela en la que participó fue "Amores verdaderos", desde entonces ella pareció haberle dado la espalda al mundo de la farándula.

En la actualidad, muchos de sus fans la siguen en sus redes sociales, pero ella sólo se había limitado a publicar algunas imágenes de su trabajo frente a las cámaras, las del recuerdo, por así decirles. No obstante, poco a poco ya se ha abierto un poco más con su público, quien desea verla de vuelta en la pantalla chica.

¿Natalia Esperón regresa a la televisión?

Tras recibir la invitación del productor Salvador Mejía, parece que este 2022 será el regreso de la originaria de la Ciudad de México a los escenarios para formar parte del elenco de "Corazón guerrero" donde compartirá espacio con Ana Martin y René Casados.

"Aún no he tenido la oportunidad de caminar por la empresa, pero me emociona mucho el hecho de saber que vamos a trabajar en el Foro 1", dijo la actriz en entrevista para la revista TVyNovelas, quien mencionó que dicho espacio le da nostalgia porque fue donde grabó "Agujetas de color de rosa".

Esperón mencionó que tras su retiro de la televisión se dedicó de lleno a su familia:

"Me dediqué a ser ama de casa, que no es una tara fácil... el trabajo del hogar es fuerte educar a los hijos es fuerte y estar al pendiente de todo", afirmó.

En este caso, no se arrepiente de haber estado a lado de sus hijos, pues no se perdió ningún detalle sobre su educación y desarrollo "entonces puedo decir que soy muy afortunada porque no me he perdido casi nada de mis hijos", mencionó.

