Respira hondo antes de conocer la cantidad de cigarrillos que fumó Cillian Murphy en “Peaky Blinders”

Peaky Blinders se despide de su público este 2022. Los británicos ya dijeron adiós a la ficción hace unos meses, pero su sexta y última temporada llegará a España el próximo 10 de junio de mano de Netflix. Al frente de un reparto brillante está Cillian Murphy, quien da vida al genial Thomas Shelby, que sin duda será siempre recordado.

Rara es la vez que el personaje de Murphy, aparece sin un cigarro en la mano. Según mantiene el actor, Thomas Shelby tiene este rasgo porque viene de la Primera Guerra Mundial, donde todos fumaban a todas horas. No tiene la cifra exacta, pero el actor calcula que fumó alrededor de 3 mil cigarrillos durante las dos primeras temporadas de Peaky Blinders. "Le pedí a los chicos de accesorios que contaran cuántos fumé solo por interés y ellos pensaron que son algo así como 3.000", contó.

Cillian Murphy fue Thomas Shelby en Peaky Blanders.

Los cigarros que consumió Murphy, como es lógico, no tenían tabaco ni nicotina. Se trataban de cigarrillos de hierbas que seguían dejando un horrible sabor al consumirlos. Así lo confesó a Mirror Helen McCrory, la fallecida actriz que dio vida a Polly Gray. "Usan tabaco a base de hierbas que no tiene nicotina y sabe horrible. Huele, para una laica como yo, como si alguien estuviera fumando hierba. Es un poco divertido y no es como el tabaco".

Producto de este excesivo consumo, el actor tuvo que cambiar su físico para que no pareciera demasiado delgado. Thomas Shelby es alguien que tiene que imponer físicamente y, siendo sinceros, a Cillian Murphy le faltaba algo de volumen. "Estaban nerviosos por que no me viera como un chico irlandés delgado y mi entrenador me recomendó la carne", señaló en una entrevista con DailyMail.

Otro rasgo distintivo de Thomas Shelby es su acento, exprimido de las calles de Birmingham. El problema es que Cillian Murphy es irlandés, por lo que tuvo que trabajar a fondo su manera de hablar y para ello tuvo al mejor maestro: el creador Steven Knight y las Guinness. "Estábamos bebiendo Guinness y cantaban canciones de Birmingham, contaban todo tipo de historias y yo lo grababa en mi iPhone", manifestó en Radio Times.