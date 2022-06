La película que paralizó a Corea del Sur luego de "El juego del calamar" es un éxito y está en NETFLIX

Fue el pasado 2021 que una de las producciones más exitosas en la historia de Netflix llegó a las listas de reproducción de dicha plataforma, y se trata de “El juego del calamar”,misma que de acuerdo a datos revelados por el CEO de Netflix, se consolidó como la producción de sólo una temporada más vista en la historia de este sitio de entretenimiento.

Tras el éxito de "El Juego del Calamar" en Netflix, los doramas coreanos han llamado por completo la atención del mundo, esto debido a que Corea del Sur se está consolidando como uno de los favoritos del entretenimiento.

Las apuestas de terror en Netflix

Vale la pena recordar que con el estreno de esta serie, Netflix dejó en claro que le gusta innovar y sobrepasar los límites establecidos respecto a las producciones sangrientas y de contenido altamente perturbador.

Es por eso que ahora esta empresa, con sede en Los Gatos, California, ha recibido una elevada demanda de interés por parte de usuarios que disfrutan del género terror y de las películas siniestras, así que a continuación te presentamos una cinta que promete aterrorizar al espectador en cada escena.

La película que aterra en Corea del Sur

Se trata de la película “Olvidado'', misma que ha generado furor debido a que se trata de una producción de suspenso y terror psicológico que además presenta una serie de escenas que cuentan con un nivel elevado de misterio atmosférico y sangre.

“Olvidado”, o por su título en inglés “Forgotten” sigue la historia de Jin-Seok, un joven que se muda a una nueva casa con sus padres y su hermano mayor, Yoo-Seok.

Sin embargo, el protagonista jamás imagina lo que está por venir, pues una tarde lluviosa Jin-Seok presencia uno de los momentos más trágicos de su vida, esto cuando ve cómo un grupo de hombres secuestran a su hermano, desapareciendo durante 19 días.

Un buen día el hermano mayor del protagonista vuelve a casa pero no se acuerda de nada, y eventualmente Jin-Seok se da cuenta que la personalidad de su hermano no es la misma y es aquí cuando comenzará a sospechar que el que ha regresado no es su hermano de verdad.

Además de la crisis entorno al caso de su hermano, este no será el único problema de Jin-Seok, pues además aparecerán extraños ruidos procedentes de una habitación cerrada de la casa. A continuación te dejamos el tráiler de esta película surcoreana escrita y dirigida por Hang-jun Zhang.

