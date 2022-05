Jennifer Lopez eleva la temperatura con un minivestido

Jennifer Lopez se sumó a las cientos de celebridades de todo el planeta que le dedicaron algún mensaje o posteo en las redes sociales al fallecido Ray Liotta. El actor de cine y televisión estadounidense murió este pasado 26 de mayo en República Dominicana a los 67 años. Recordamos que el artista se encontraba filmando la producción Dangerous Waters en el país caribeño y que su deceso se produjo mientras dormía.

“Ray fue mi cómplice en Shades of Blue... lo primero que me viene a la mente es que fue muy amable con mis hijos. Ray era el epítome de un tipo duro que era todo sensiblero por dentro... Supongo que eso es lo que lo convirtió en un actor tan atractivo de ver. El Goodfella original. ¡Compartimos algunos momentos intensos en el set esos tres años! Cuando escuché por primera vez que tomó el trabajo en Shades of Blue, estaba emocionado, y la primera vez que entramos al set para hacer nuestra primera escena juntos hubo una chispa eléctrica y un respeto mutuo y ambos sabíamos que esto iba a ser bueno. . Disfrutamos haciendo nuestras escenas juntos y me sentí afortunado de tenerlo allí para trabajar y aprender. Como todos los artistas, era complicado, sincero, honesto y muy emotivo. Como un nervio en carne viva, fue tan accesible y tan en contacto en su actuación y siempre recordaré nuestro tiempo juntos con cariño. Perdimos a un gran hoy... RIP RAY... es tan triste perderte lo que parece demasiado pronto... Te recordaré siempre. Enviando mucho amor y fuerza a su hija Karsen, a su familia y a todos sus seres queridos” fue el sentido mensaje de la pareja de Ben Affleck en su cuenta oficial de Instagram.

JLo junto a Ray Liotta.

Hace unas horas, Jennifer Lopez volvió a demostrar toda su hermosura en las comunidades virtuales. La “Diva del Bronx” compartió tres fotografías, a la orilla de la alberca, en su cuenta oficial de Instagram que se llevaron todas las miradas de sus millones de seguidores de alrededor del mundo. La morocha lució un minivestido estampado con el que dejó ver sus increíbles piernas. La intérprete de éxitos como “On The Floor” y “Dance Again” complementó su look con lentes de sol oscuros, grandes aretes, su cabello suelto y un delicado make up.

JLo posando.

“#FelizDíaDelMemorial! Únase a mí hoy para honrar a todas las mujeres y hombres de servicio que sirvieron a nuestro país e hicieron el máximo sacrificio por nuestra libertad.” fue el poderoso y sentido texto que eligió Lopez de pie de foto para su mencionado post en la popular red de la camarita.

JLo posando.

