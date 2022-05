Toma asiento antes de conocer todos los famosos que tienen un tatuaje dedicado a Belinda

Belinda hace crecer su carrera constantemente. Con el tiempo se convirtió en una de las estrellas juveniles más aclamadas. No solo cautivó por completo a los espectadores de México, sino también de otros países de América Latina y recientemente, de España donde vive. Además es dueña de una gran belleza, y que con el paso del tiempo ha enamorado a muchos famosos, al punto que varios de ellos decidieron hacerse un tatuaje en su honor.

El primero de la lista es su ex novio, Christian Nodal. El cantante fue la última pareja de Belinda. El amor entre ambos era tan grande, que hasta habían llegado a planear su boda. Sin embargo, de un momento al otro, decidieron separarse en medio de un escándalo. Debido al gran sentimiento que sentían, el intérprete no dudó en realizarse un tatuaje en honor a su amor. De esta manera, Christian se ha tatuado detrás de su oreja la palabra “Beli“. ¡Pero esto no es todo! Además lleva en su piel un deslumbrante tattoo, el cual ocupa gran parte de su pecho.

Durante bastante tiempo, existieron fuertes rumores que vinculaban a Lupillo Rivera y Belinda. Todos aseguraban que las estrellas mantenían una relación, la cual surgió cuando compartieron el proyecto La Voz. Estas teorías tomaron más fuerza cuando el hermano de Jenny Rivera decidió dedicarle un tatuaje a la cantante: el rostro de la artista en su brazo.

Otro de los famosos que le dedicó un tatuaje a Belinda es Criss Angel. El reconocido mago mantuvo una relación con la cantante en 2017; desde el primer momento, no decidieron ocultar su amor y se mostraban muy felices. En las redes sociales compartían postales juntos y algunos otros momentos importantes de su vida. Tal es así, que el popular mago publicó una imagen donde se ve el nombre de su amada tatuado en su pecho.

Pese al intenso amor que sentían, la relación no prosperó. Aparentemente, el romance con Beli llegó a su fin en malos términos. Tras la separación, el ilusionista afirmó que la actriz solo se acercó a él para obtener prensa.