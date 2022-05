Stranger Things: Así han cambiado los protagonistas desde la primera temporada; están irreconocibles

La cuarta temporada de "Stranger Things" ha dado mucho de qué hablar y no solo porque la trama ha dejado más preguntas que respuestas, sino también porque para los fanáticos no pasó desapercibido el radical cambio físico que tuvieron todos los protagonistas, a quienes este verano los alcanzó la juventud, provocando que luzcan irreconocibles. Y es que el público no puede creer que a seis años de la primera temporada, gran parte del elenco haya abandonado los rasgos infantiles y adolescentes para entrar en edades más maduras.

Por supuesto, esta no es la primera vez que los espectadores observan con sagas cómo crecen los nuevos talentos, algo que también ocurrió con el cast de "Harry Potter". Ahora, toda la atención se ha centrado en los protagonistas de "Stranger Things", entre ellos Millie Bobbie Brown, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Finn Wolfhard y Noah Schnapp, quienes desde el 15 de julio de 2016 se convirtieron en las grandes estrellas de Netflix que acapararon la atención mundial.

Tanto ha sido el impacto de sus transformaciones que incluso en redes sociales se han hecho virales algunas fotografías de los jóvenes actores, quienes incluyo ya guardan algunos rasgos que el público catalogó como "demasiado adultos", es por ello que te mostramos el antes y después del elenco de la exitosa serie que acaba de entregar la primera parte de la cuarta temporada.

Millie Bobbie Brown

Una de las transformaciones más impactantes es la de Millie Bobbie Brown, quien da vida a "Once", un papel que la hizo saltar a la fama con tan sólo 12 años de edad. Desde entonces la actriz es una de las favoritas de todo el cast, ya que su personaje causó impacto entre el público, al grado que decenas de niños y jóvenes querían disfrazarse como ella.

Actualmente Millie tiene 18 años, aunque los fans de "Stranger Things" han desatado todo un debate en redes sociales no sólo porque los rasgos de niña y adolescente desaparecieron por completo, sino también por los memes que aseguran que es la actriz quien más madura se ve, pese a que aún es muy joven.

Probablemente el momento más crítico sobre esto último ocurrió hace un par de semanas cuando todo el elenco se reunió en la alfombra roja, pues con una melena rubia y larga, así como un flequillo, lució irreconocible para muchos; incluso los fans aseguraron que de todos los actores, ella es quien luce más adulta.

Así ha cambiado con el paso de los años. (Fotos: IG @millieuniversal y @milliebobbybrown)

Gaten Matarazzo

Desde la primera temporada, el actor Gaten Matarazzo se ganó el cariño y respeto de todos, pues su actuación dejó atónitos a muchos. Asimismo, su carisma lo hizo sobresalir de entre el resto y ni hablar de la ternura que sus rizos y facciones de adolescente causaron en la audiencia.

El pasado 8 de septiembre, el actor estadounidense cumplió los 19 años y con el éxito de esta serie de netflix, consolidó su carrera que inició en el 2011 en Brodway. Tanto es el cariño que el público le tiene el famoso que en 2019 llevó su talento y carisma al programa "Prank Encounters".

Lo que más llamó la atención de su cambio de la primera a la cuarta temporada de "Stranger Things" es que sus facciones siguen muy presentes, a pesar de ello, en su rostro y figura destaca una imagen más embarnecida y madura. Por supuesto, en su forma de vestir también es posible notar un estilo totalmente propio.

Desde la serie así se ha visto el cambio del actor. (Fotos: IG @gatenmatarazzoactor)

Caleb McLaughlin

Sin embargo, no todos los cambios han sido sutiles, ya que en el caso del actor estadounidense Caleb McLaughlin, quien interpretó a "Lucas Sinclair", protagonizó la segunda transformación radical del cast. La gran prueba de ello es que en su debut para Netflix se encontraba en plena adolescencia con tan sólo 15 años de edad.

Aunque sus rasgos faciales y sonrisa perfecta siguen muy marcados, para nadie pasó desapercibido con a sus 20 años luce un rostro más marcado y maduro. Cabe destacar que otro de sus notables cambios se relaciona con su estilo, pues ha demostrado que no tiene miedo de experimentar con la moda.

La última foto fue tomada hace unas semanas. (Fotos: IG @luyqst y @therealcalebmclaughlin)

Finn Wolfhard

Asimismo, Finn Wolfhard impactó este verano al lucir más alto y guapo que nunca, pues como le pasó al resto del elenco, también embarneció y dejó atrás tanto la estatura como los rasgos faciales de un adolescente. En cuanto a las características que ahora con 19 años, destaca un rostro más ancho y una melena rizada.

La primera foto es de Finn Wolfhard en la primera temporada. (Fotos: IG @luyqst y @szczygiel_fp)

Noah Schnapp

Uno de los protagonistas más jóvenes es Noah Schnapp quien actualmente tiene 17 años y aunque ya había formado de importantes proyectos como "Snoopy y Charlie Brown: Peanuts, La Pelicula", en 2016 tuvo su momento más importante al interpretar a "Will Byers" en la serie de Netflix.

Algo que ha llamado la atención de todos los fans de "Stranger Things" es que cuando se estrenó la primera temporada, el actor estadounidense sólo tenía 11 años, por lo que en su última aparición en la serie los rasgos de niño quedaron en el olvido y aunque está más guapo que nunca, los fans destacaron un radical cambio físico con el que luce irreconocible.

La última foto es de Noah en la premier de la cuarta temporada. (Fotos: IG @luyqst y @noahschnapp)

