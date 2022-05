ESTA película es la más ESTREMECEDORA de terror psicológico en HBO Max; no vas a dormir |TRÁILER

Los usuarios en busca de entretenimiento se preguntan qué pueden ver en las diversas plataformas de streaming que hoy en día existen, donde se puede encontrar una gran variedad de películas y series de diversas temáticas y géneros. En este sentido, una de las plataformas favoritas de los usuarios es HBO Max, misma que recientemente se ha consolidado como una fábrica de éxitos y no deja de demostrarlo, pues éste sitio de series y películas continúa nutriendo su catálogo basándose en las demandas de los suscriptores.

Bajo este panorama, los títulos que ofrece la plataforma ha cambiado la forma de consumir series y películas, y en este sentido, el éxito ha sido tanto que incluso esta página de entretenimiento ha logrado revivir producciones que pasaron desapercibidas luego de haber sido estrenadas en cines o en televisión.

Qué ver en HBO Max

Desde su llegada al mercado de streaming en 2020, HBO Max se consolidó como una fuerte competencia para otras plataformas que ya acaparaban este público, esto principalmente debido a que puso en su catálogo diversas series icónicas que son consideradas como clásicos tal es el caso de Friends, Sex and the City, The Office, entre otras.

En esta ocasión te recomendamos la cinta “The Night” o en español “Pesadilla en el Hotel Normandie”, misma que fue dirigida por Kourosh Ahari con el guión de Kourosh Ahari y Milad Jarmooz; tuvo lanzamiento oficial en 2020 con una duración de 105 minutos, y actualmente se encuentra en el catálogo de HBO Max.

¿De qué trata “Pesadilla en el Hotel Normandie”?

“Pesadilla en el Hotel Normandie”, sigue la historia de una pareja iraní y su hija, quienes quedan atrapados en un hotel en donde acontecen diversos fenómenos sobrenaturales que los mantiene alertas y con miedo; una noche sus vidas cambiarán completamente pues tendrán que enfrentarse a diversos secretos que existen entre ellos.

Esta película contó con las actuaciones de Shahab Hosseini, Niousha Noor, George Maguire, Elester Latham, Michael Graham, Niousha Jafarian, Gia Mora, Steph Martinez, Armin Mehr, Ali Kousheshi, Amir Ali Hosseini, Golbarg Khavari, y Hana Rahimzadeh; a continuación te mostramos el tráiler de dicha producción cinematográfica:

SIGUE LEYENDO:

Tan ESTREMECEDORA que te sacará de tu zona de confort; la película que debes ver en HBO Max; recaudó más de 1 MDD

La película más VIOLENTA y basada en hechos reales para ver hoy en Netflix; es totalmente intensa |TRÁILER